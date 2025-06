Electrolux Group obilježava 30 godina

U vremenu kada potrošači traže održiva, pametna i estetski privlačna rješenja za svoj dom, Electrolux Group odgovara dvostrukim povodom za slavlje - proslavom 30 godina prisutnosti u Hrvatskoj i Grčkoj te predstavljanjem nove Electrolux i AEG linije ugradbenih kuhinjskih uređaja, u društvu partnera, medija i vjernih obožavatelja brenda.

Kroz tri desetljeća poslovanja, Electrolux i AEG nisu samo gradili prodajne mreže, gradili su odnose s potrošačima, osluškivali navike i razvijali rješenja koja prate svakodnevni ritam života. U središtu eventa bila je nova Electrolux i AEG linija ugradbenih kuhinjskih uređaja koja je predstavljena kroz kulinarski show u kojem su sudjelovali renomirani chefovi, Mario Mihelj te Akis Petretzikis iz Grčke. Večer je dinamično i s dozom šarma vodila Ida Prester, stvarajući savršen spoj tehnologije, dobre hrane i odlične atmosfere.

„U proteklih 30 godina razvili smo se od klasične prodaje kućanskih uređaja do stvaranja cjelovitog korisničkog ekosustava koji uključuje inovacije, podršku i edukaciju. Nova linija ugradbenih kuhinjskih uređaja savršen je primjer kako spajamo sve te elemente u proizvode koji podižu iskustvo kuhanja na višu razinu i značajno doprinose kvaliteti života naših korisnika", istaknuo je Damir Mađarević, generalni direktor tvrtke Electrolux za Adriatic regiju. Rast brenda u regiji dolazi kao rezultat stabilne lokalne prisutnosti, strateškog ulaganja u održiva i digitalna rješenja te inovacija koje prate stvarne potrebe korisnika.

Nova kuhinjska linija donosi cijeli spektar uređaja: od pećnica, indukcijskih ploča i napa, do hladnjaka i perilica posuđa, osmišljenih za korisnike koji žele podići svoje kulinarske vještine na višu razinu. U centru inovacija nalaze se funkcije poput AI TasteAssist, napredne tehnologije koja analizira recepte, prepoznaje ključne elemente poput vremena pripreme, temperature i vrste namirnica te automatski podešava optimalne postavke pečenja. Dodatno, CookSmart Touch zaslon pruža intuitivno korisničko iskustvo, vodeći korisnike korak po korak kroz cijeli proces pripreme jela, uključujući prijedloge za dodatke i način pripreme. Vizualno, nova linija donosi najelegantniji dizajn do sada, a pritom ne odustaje od održivosti. Zahvaljujući naprednim energetskim značajkama, pojedini modeli mogu smanjiti ugljični otisak do 30%, dok SteamPro tehnologija s ProAssist funkcijom omogućuje do 17% uštede energije kroz pametno predgrijavanje i iskorištavanje preostale topline. Nova linija ugradbenih kuhinjskih uređaja osmišljena je za sve koji žele kuhati pametnije, održivije i ukusnije, bilo da se radi o obiteljskom ručku ili večeri za posebne goste.

Electrolux Group nastavlja ulagati u lokalnu prisutnost, digitalnu transformaciju korisničkog iskustva i održivost, s jasnom vizijom da i u desetljećima koja dolaze bude predvodnik inovacija koje unaprjeđuju svakodnevni život. Temeljen na povjerenju, razumijevanju potreba korisnika i stalnom unapređenju, brend ostaje posvećen stvaranju rješenja koja imaju stvarnu vrijednost - danas, sutra i u godinama koje dolaze.