Impresivni ciklus likova u kombiniranoj tehnici Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, donedavno glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, istaknuti je i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik.

Autor je respektabilnog opusa u ulju, akrilu, u kombiniranim tehnikama, na platnu, drvu, papiru, kontinuirano stvarajući i figurativni ali i apstraktni opus jednakom mjerom, istom odlučnošću i nadahnućem.

Pred nam je novi impresivni ciklus Damira Medvešeka , niz likova izveden u kombiniranoj tehnici, lica mladih zanosnih djevojaka, mudrih ljudi, lijepih lica u različitim varijacijama.

Može se reći i kako je ovaj ciklus hommage ljepoti, duboko i istinsko divljenje ženskom licu, o kome postoji zapisi od najstarijih vremena ljudske povijesti.

Svi likovi u ovom ciklusu nose na svojim licima karaktere koji izviru iz dubine tijela, mnogobrojne razlike koje čine čovjeka drugačijim i drugim.

Vrlo minuciozno naslikani portreti i muškaraca i žena, ozbiljni, šutljivi, s blagim osmjesima, sa zagonetnim pogledima pričaju svoje životopise, prisjećajući se pojedinih doživljaja i događaja, dana, osoba.

Damir Medvešek i s ovim je sjajnim ciklusom likova pokazao iznimnu razinu svoje slikarske vještine.

Novi ciklus Damira Medvešeka skladno se uklapa u veliku, obimnu galeriju likova, muškaraca i još znatno više žena jer ipak je žena ključna inspiracija ovoga umjetnika.