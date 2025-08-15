Akademski slikar Lukša Peko, jedan od najistaknutijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, predstavlja se 16. kolovoza s novom samostalnom izložbom „Tri Gracije" u dubrovačkoj Galeriji Flora.

Za ovu je prigodu Peko odabrao dva ciklusa aktova, ulja na platnu, trinaest djela i također trinaest grafika u dubokom tisku, u tehnici suhe igle.

Izložena ulja možemo podijeliti u dvije skupine.

Prvu cjelinu s karakterističnim obnaženim povijenim tijelima žena u delikatnim trenutcima opuštanja, samoće i tišine, u iščekivanju radosnog trenutka, odmaraju se na tamno crvenim ležaljkama , promišljajući o jučerašnjem danu, o onome što slijedi sutradan, sa slikom vulkana u pozadini, Fuji.

Drugu skupine čine čine i ležeći i sjedeći aktovi s malo više uzbuđenosti, uznemirenosti sa specifičnom točkastom pozadinom (crveni kružići na crnoj podlozi ili bijeli na sivoj).

Na grafikama opažamo malo drugačije žene, karakterističnih odlučnih gesta u fantastičnim prostorima u kojima dominiraju uzvisine.

Motivi žena u njihovim zamračenim odajama Lukše Peke suptilno govori o njihovoj prirodi, možda su već i pomalo zamorene svakidašnjicom i treba im odmora za dane koji će uslijediti i nitko ne zna što oni nose.

Mala slika vulkana, živi svoj tihi život na zidu pored kreveta, prepuna simbolike.

Tri Zeusove kćeri u sadašnjem vremenu.

Impresivnih dvadeset i šest djela akademskog slikara Lukše Peke s motivima aktova, u ulju i suhoj igli u dubrovačkoj Galeriji Flora nadahnuti je i izniman doprinos hrvatskoj umjetnosti umjetnika, koji desetljećima strastveno i predano stvara na hrvatskom jugu.

Izložba aktova „Tri Gracije" Lukše Peke u dubrovačkoj Galeriji Flora događaj je godine.