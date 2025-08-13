Q’Art Ilica 2025 – PINK ulaznice i Bandonegro

Projekt Ilica: Q'Art, jedinstveni zagrebački festival koji već godinama revitalizira Ilicu i pretvara je u prostor susreta, umjetnosti i zajedništva, vraća se 20. i 21. rujna s bogatim programom i novim iznenađenjima. Na više od kilometar najpoznatije zagrebačke ulice okupit će se stotine umjetnika, obrtnika, dizajnera, glazbenika i kreativaca iz cijele Hrvatske, donoseći publici nezaboravno dvodnevno iskustvo.

PINK ulaznica - više od ulaznice

Ovogodišnja velika novost su PINK ulaznice koje nose i snažnu humanitarnu poruku: 50% iznosa svake ulaznice donira se udrugama Fajter (podrška beskućnicima i marginaliziranim osobama), Kolibrići (pomoć djeci s teškim dijagnozama i njihovim obiteljima) i Merida (zaštita i dobrobit životinja).

Ulaz u Q'Art tako postaje i ulaz u bolje društvo - grad u kojem umjetnost, empatija i solidarnost djeluju zajedno. Kupnjom PINK ulaznice posjetitelji podržavaju umjetnike, organizatore i zajednicu, ali i one koji se svakodnevno bore za dostojanstveniji život.

Bandonegro - glazbeni vrhunac Q'Arta

Subotnju večer, 20. rujna, obilježit će nastup Bandonegro - međunarodno priznate glazbene skupine koja donosi energičnu fuziju tanga i jazza. Njihovi nastupi poznati su po virtuoznosti, emotivnoj izvedbi i posebnoj povezanosti s publikom.

Večer će otvoriti Tango Eterno - energična soul crossover postava koja spaja glazbene žanrove u ritmove koji vibriraju srcem.

Posebnu čar nastupu dodat će i vrhunski plesači: Sara & Ivan, Ana Kolega i Kristina McFadden.

Ulaznice i informacije

PINK ulaznice i ulaznice za koncert Bandonegro dostupne su putem:

https://www.eventim.hr/eventseries/ekosustav-grada-qart-festival-pink-ulaznica-3926212/?affiliate=HRY

https://www.eventim.hr/eventseries/bandonegro-3925690/?affiliate=HRY

Više informacija o programu dostupno je na službenim kanalima Q'Art Ilice:

https://projektilica.com

https://web.facebook.com/projektilica

@projekt_ilica