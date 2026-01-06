Novi ciklus ulja i akrila na platnu velikog formata Mladena Žunjića

Nakon jednobojnog, primirenog i tihog ciklusa, slikar Mladen Žunjić, iznenađujuće brzo i okretno vratio se je svojem uobičajenom i prepoznatljivom vatrenom svijetu boja eruptivne snage, silne moći u novom razigranom ciklusu ulja i akrila na platnu velikih formata.

Novi ciklus vrišti od igre pojedinih boja, nesputane geste ispunjavaju cijeli prostor kompozicije. Reklo bi se, cijeli je svijet u zamahu, u neumornom kretanju, u plovidbi, u letu, u jurnjavi, u vjetru i uraganu, u valovima i dubinama.

Slobodan sam primijetiti kako novi ciklus nosi u sebi i ponešto erotskog naboja, delikatno istaknutog.

Motivi su vrckavi i zanosni, čudesno spleteni u igri idoista, kao da se pred nama gledateljima otvara fantastični svijet emocija, vrlo raznolikih i mjenjolikih.

Slikar Mladen Žunjić u proteklom dužem razdoblju nanizao je više snažnih, jedinstvenih ciklusa s više ulja i akrila na velikim formatima, izgrađujući kontinuirano samosvojni svijet uzburkanih ideja i misli, uz osobito važnu ulogu kolora u svemu.

I ovaj novi ciklus, glasan i namjeran, pripada svijetu gdje su gragmenti, raznoliki oblici najvažniji element postojanju u suživotu s bojom.

Svijet mrlja, točkica, ovala, pravaca živi svoj kompleksni život na velikim formatima, neprestano se krećući, ispisujući vlastiti život.

Novi ciklus ulja i akrila jasno pokauju izrazitu zrelost umjetnika, iskrenu nadahnutost i visoku razinu artističke vještine.