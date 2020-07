Imate li noćne more?

Noćne more mogu nas toliko iscrpiti da ujutro nemamo snage ustati iz kreveta. Ne zna se što ih uzrokuje niti kako ih možemo izbjeći, no navodno u tome ima ulogu toplina prostorije u kojoj spavamo.

Dr. Neil Stanley, bivši šef Britanskog društva za spavanje, tvrdi da zagrijana soba može utjecati na kvalitetu sna i izazvati noćne more.

"Na žalost, toplina čini snove življima, što može dovesti do noćnih mora", kaže dr. Stanley. "Ako je u spavaćoj sobi pretoplo, R.E.M. faza sna mogla bi trajati dulje, a to je faza u kojoj su snovi življi. Ako imate dulju R.E.M. fazu, veća je vjerojatnost za noćne more", objašnjava dr. Stanley.

On tvrdi kako je idealna temperatura sobe u kojoj ćete spavati od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Osim spuštanja temperature u sobi, obratite pozornost na još nekoliko faktora koji mogu utjecati na pojavu noćnih mora, a to su stres, alkohol, lijekovi, vrućica i konzumacija jako začinjene i teške hrane prije odlaska na počinak.