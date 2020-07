Podignuta svoje samopouzdanje

Imati vjere u sebe, ključno je želimo li biti zadovoljni životom. Kako bismo mogli pouzdati se "u se i u svoje kljuse", važno je samopouzdanje, zdrav odnos prema sebi koji je nerijetko podcijenjen.

Temelji samopouzdanja leže u našim formativnim godinama, ranom djetinjstvu i određeni su time kako nas doživljava naša bliža i daljnja okolina te o ljubavi koju smo dobili od roditelja. aj prvi doživljaj sebe odredit će kako ćemo se prema sebi odnositi kao odrasli te naš doživljaj toga kako nas okolina vidi.

Građenje samopouzdanja proces je koji se ne događa preko noći, ali je vrijedan truda. Prepoznavajući svoje kvalitete i vrijednost gradimo zdrave navike i zdrav odnos prema sebi koji nas vodi do ispunjenijeg života.

Donosimo pet načina kako podići samopouzdanje

1. Inventura unutar sebe

Ne možemo popraviti kvar ako ga ne detektiramo. Uzmite vremena i zavirite u sebe. List papira podijelite lovkom na pa pola, prvi stupac neka bude za vaše vrline, a drugi za slabosti. U stupce napišite deset vrlina, odnosno slabosti. Ako vam se teško sjetiti svojih deset vrlina, prođite u mislima svoje prijatelje, posao.

Pronađite pohvale poput: "Nisam nikada vidio da netko uživa u kućanskim poslovima kao što ti uživaš" ili: "Hvala ti što si me neki dan slušao dok sam ti se jadala". Sve to stavite na papir i dobit ćete inventuru sebe. Vidjet ćete crno na bijelo stvari na kojima možete poraditi, ali i one kojima se možete podičiti.

I zapamtite, nitko se i ništa ne mijenja preko noći. Maknite od sebe nerealna očekivanja (u smislu da ćete sutra postići to što želite) i malenim koracima krenite po boljeg/bolju sebe.

2. Naoružajte se pozitivnim mislima

Negativne misli hrane naš loš odnos prema sebi i nisko samopouzdanje. Ti obrasci će nestati nakon što preuzmete kontrolu nad svojim umom snagom pozitivnog mišljenja. To ćete postići tako što ćete prestati očekivati ono najgore. Istrenirat ćete mozak da očekuje najbolji ishod svake situacije.

Bilo da krećete na novi posao, selite se u drugi grad ili po prvi put postajete roditelj, normalno je da ćete se, zbog starha od nepoznatog osjećati anksiozno. No, kada krenu destruktivne misli, neće te im se prepuštati, nego ćete ih svjesno zamijeniti pozitivnima. Ako treba, sami ćete sebi u ogledalo reći da će sve bti u redu.

Velika pomoć u tome kako jačati samopouzdanje su molitva i meditacija. Pomažu nam da se opustimo, oslonimo na snagu koja je u nama i fokusiramo na pozitivne stvari i ishode.

3. Krenite sa sitnim promjenama

Kako biste se motivirali krenite s onime što vam je lakše, odnosno promjenama na bolje čije ćete rezultate vidjeti u brzom vremenskom proku. Primjerice, počnite se ustajati deset minuta ranije ili uvedite žustru šetnju naon večere. Osjećat ćete se zadovoljnije i to će vam dati vjetar u leđa za veće pothvate poput prestanka pušenja.

4. Naučite primati komplimente

Znanstveno je dokazano da osobe s niskim samopouzdanjem teško primaju komplimente. Čak ako ih i prihvate iza "hvala" slijedt će "ali" i uvjeravanje osobe koja je dala kompliment da dobro ne vidi ili nešto slično. Jednostavno vježbajte primiti kompliment. Kada vam netko kaže da ste nešto sjajno napravili ili da jutros baš lijepo izgledate, povjerujte mu/njoj i recite hvala. Samo hvala.

5. Pokrenite se

Oružje koje dokazano djeluje u borbi s niskim samopouzdanjem je tjelovježba. Znanstveno je dokazano da tijelo tijekom i nakon fizičkog vježbanja luči endorfin, hormon sreće koji nam pomaže da se osjećamo bolje, čak i sjajno. Naravno, tjelovježba ima i puno dugoročnih dobrobiti za naš organizam. Bit ćemo zdraviji, ali i bolje izgedati ,što je još jedan od načina kako podići samopouzdanje.