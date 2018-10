IBM kupuje Red Hat i vraća se na velika vrata

IBM, američki tehnološki div koji je još donedavno proživljavao teške dane vraća se u fokus javnosti - postigao je dogovor o kupnji softverske tvrtke Red Hat za 34 milijarde dolara, čime namjeravaju proširiti ponudu u segmentu usluga u 'oblaku'.

Dobije li potrebne regulatorne dozvole, transakcija će zauzeti treće mjesto po vrijednosti u tehnološkom sektoru, prema poslovnom portalu CNBC.

U Red Hatu ističu da je njezina vrijednost najveća u povijesti ako se uzmu u obzir samo proizvođači softvera.

IBM će kupiti sve dionice Red Hata za 190 dolara po dionici, što je 70 dolara više od njihove cijene na zatvaranju burzi u petak.

„Akvizicija Red Hata mijenja igru iz temelja, stubokom mijenja tržište usluga u oblaku. IBM će postati vodeća svjetska kompanija u segmentu hibridnih usluga u oblaku, nudeći kompanijama jedino rješenje usluga u oblaku bazirano na otvorenom kodu kojim će u potpunosti iskoristiti vrijednost oblaka za svoje poslovanje", naglasila je predsjednica IBM-ove uprave i izvršna direktorica Ginni Rometty.

Računalni oblak omogućuje pružanje usluga, uključujući pohranu podataka i softver, preko Interneta kako bi se postigla ekonomičnost.

Hibridni oblak povezuje javne i privatne platforme za računarstvo u oblaku.

„Danas je veliki dan za otvoreni kod. Posrijedi je najveća softverska transakcija u povijesti a u njoj sudjeluje kompanija čiji se proizvod bazira na otvorenom kodu. Razmislite dobro što to znači. Upravo smo sudjelovali u pisanju povijesti", rekao je potpredsjednik odbora i predsjednik odjela za razvoj proizvoda i tehnologiju u Red Hatu Paul Cormier.

Red Hat osnovan je 1993. godine a godinu dana kasnije lansirao je poznatu verziju operativnog sustava Linux, postavivši se na čelo pokreta otvorenog koda, čiji pripadnici zastupaju model suprotan onome zagovornika očuvanja tajnosti koda, poput Microsofta.

Danas posluju u 35 zemalja i zapošljavaju oko 12.000 radnika. U fiskalnoj 2018. godini ostvarili su neto dobit od 259 milijuna dolara i prihode od 2,9 milijardi dolara, 21 posto veće nego u godini ranije.

