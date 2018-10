MediaTek Helio P70 na 12nm donosi naprednu AI tehnologiju za srednju klasu

MediaTek Inc je najavio Helio P70 sustav na čipu (SoC), Ovaj SoC je u razini iznad mid-range i ispod njihovih vodećih čipseta.

Helio P70 koristi TSMC FinFET tehnologiju od 12 nm. Procesor ima četiri ARM Cortex A73 jezgre na taktu 2.1 GHz i četiri A53 na 2 GHz. GPU je Mali-G72 MP3 koji radi na 900 MHz i pruža do 13% bolje performanse od P60. Poboljšan AI engine osigurava energetski učinkovitost i bolje performanse između CPU i GPU. Također u usporedbi s P60, povećava obradu od 10% do 30%, što znači da P70 može podržati složenije AI aplikacije kao što je prepoznavanje gesta u stvarnom vremenu i kodiranje videa.

Učinkovitije igranje

Ovaj ultra-učinkovit čipset također je optimiziran za smanjenje podrhtavanja frame rate, poboljšavanje latencije dodira i vizualne prikaze u video igrama. Pri tome konzumira 35% manje energije u odnosu na prethodnika kako bi zadovoljio najzahtjevnije potrebe korisnika.

Novi ISP

Novi slikovni procesor(i) (Image Signal Processor, ISP) može se nositi s jednom kamerom do 32 MP ili dvije do 24 MP i 16 MP. Za foto i video snimanje P70 nudi podršku za elektroničku stabilizaciju slike i videa. Što se tiče AI, osim prepoznavanja scena uključuje dubinsko učenje za prepoznavanje lica s preciznošću do 90% prepoznavanja, uljepšavanje u realnom vremenu i podršku umjetne stvarnosti (AR).

Helio P70: performanse za povezivanje

Helio P70 je opremljen 4G LTE modemom i postiže performanse preuzimanja od 300 Mbps i 150 Mbps brzinu podizanja. Podržava neprekinuto korisničko iskustvo dual SIM dual 4G VoLTE, što rezultira višom kvalitetom poziva i bržom brzinom povezivanja. P70 također koristi MediaTek pametnu antensku tehnologiju kako bi automatski prilagodio optimalnu kombinaciju antena za održavanje izvrsne kvalitete signala. Od ostalih modula za povezivanje ima Wi-Fi AC i Bluetooth 4.2.

Helio P70 je već u masovnoj proizvodnji, te će osvanuti na prvim pametnim telefonima u studenom. Ostaje nam samo vidjeti izvedbu u nekom modelu uređaja kako bi ga usporediti s konkurencijom.

