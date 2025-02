Umjetna inteligencija oživjela 115 godina povijesti Manchester Uniteda

Prva utakmica na Old Traffordu ili kako ga navijači Manchester Uniteda nazivaju „Kazalištu snova" odigrana je 19. veljače 1910. godine. Kako bi obilježio tu 115. godišnjicu HONOR je predstavio novu značajku AI poboljšanja fotografija na HONOR Magic7 Pro, pokretanom Snapdragon® 8 Elite1 mobilnom platformom. U suradnji s Qualcomm Technologies, Inc., službenim sponzorom kluba, ova inovativna tehnologija oživjela je kultne povijesne fotografije legendarnog stadiona. Old Trafford, koji od 1910. godine svjedoči nezaboravnim trenucima svjetskog nogometa, sada uz naprednu AI obradu dobiva novo ruho - stare fotografije poboljšane su većom jasnoćom i bogatijim detaljima te prilagođene 21. stoljeću.

Od 1910. do 2025. uz HONOR AI Upscale

Novi HONOR Magic7 Pro, pokretan Snapdragon® 8 Elite mobilnom platformom, donosi napredne AI značajke, uključujući AI Super zumiranje, AI Poboljšane portrete i AI Motion Sensing snimanje. Među najnovijim inovacijama ističe se AI Poboljšanje rezolucije (AI Upscale), koje omogućuje jednostavno obnavljanje oštećenih ili izblijedjelih starih portretnih fotografija na pametnom uređaju. Uklanjanjem ogrebotina, poboljšanjem rezolucije i povećanjem jasnoće umjetna inteligencija tako oživljava dragocjene uspomene.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji, HONOR Magic7 Pro obnovio je i poboljšao više od 40 povijesnih fotografija iz arhive Old Trafforda, pretvarajući izblijedjele relikvije u vizualno dotjerane slike prilagođene 21. stoljeću. Ovaj projekt ne samo da demonstrira snagu inovativne AI tehnologije, već ističe i vizionarsko partnerstvo HONOR-a i Qualcomm Technologies, pružajući tako navijačima jedinstven uvid u povijest kluba.

"Ove obnovljene fotografije neprocjenjiv su doprinos proslavi povijesti Manchester Uniteda, pružajući uvid u same početke Old Trafforda. HONOR AI Upscale zaista je izvanredan. Kao da se vraćamo u prošlost i svjedočimo tim trenucima s nevjerojatnom jasnoćom. Detalji koji su nekad bili izgubljeni sada su vidljiviji, donoseći atmosferu prve utakmice iz 1910. godine današnjim navijačima. Ovo je fantastičan način proslave 115 godina Kazališta snova", opisao je Jason Leach, klupski povjesničar Manchester Uniteda.

Zadovoljstvo što HONOR AI tehnologija, pokretana Snapdragon 8 Elite platformom igra ulogu u očuvanju ostavštine Old Trafforda, simbola tradicije i izvrsnosti, izrazio je i Wei Luo, glavni arhitekt foto tehnologije u HONOR-u.

"AI Upscale na HONOR Magic7 Pro nije samo alat za poboljšanje fotografija, već most koji povezuje ljude s čarobnim trenucima iz prošlosti. Vjerujemo da AI može biti moćan alat za očuvanje kulturne baštine, a ovaj projekt to savršeno ilustrira. Uzbuđeni smo što će navijači moći vidjeti obnovljene slike i doživjeti povijest Old Trafforda na potpuno novi način zahvaljujući Qualcomm Technologies sponzorstvu kluba", poručio je Wei Luo.

Povratak u prošlost uz nevjerojatnu jasnoću

Jedinstveno je iskustvo promatrati kako tehnologija u kratkom roku oživljava slavnu povijest Manchester Uniteda.

"Naš napredni AI ISP omogućuje moćne AI pokretane fotografske značajke koje korisnicima olakšavaju snimanje i očuvanje najvažnijih životnih trenutaka. Naše suradnje s HONOR-om i Manchester Unitedom snažno demonstriraju kako generativne AI značajke omogućuju sustavima kamera na HONOR Magic7 Pro da isporuče ultra-jasne portretne fotografije u kojima obožavatelji Manchester Uniteda mogu uživati diljem svijeta", rekao je Judd Heape, potpredsjednik upravljanja proizvodima u Qualcomm Technologies, Inc.

Na videu možete ekskluzivno pogledati projekt obnove fotografija: Snapdragon x HONOR 115 Years of Old Trafford | Manchester United

Dostupnost i boje

Na hrvatskom tržištu HONOR Magic7 Pro dolazi u dvije atraktivne boje - mjesečevo sivoj i crnoj. Do 28. veljače ili do isteka zaliha kod ovlaštenih HONOR partnera traje jedinstvena ponuda - uz kupnju HONOR Magic7 Pro na dar se dobiva HONOR Pad X8a tablet. Više informacija o ponudi pronađite na službenoj web stranici https://www.honor.com/hr/events/honor-magic7-pro-ponuda/.