Garmin predstavlja Instinct Crossover AMOLED – hibridni pametni sat

Instinct Crossover AMOLED, nova je linija hibridnih pametnih satova iz Garmina koja spaja izdržljivost, funkcionalnost i prepoznatljiv izgled analognog sata. Uz mehaničke kazaljke i živopisan AMOLED zaslon, korisnici imaju jasan uvid u podatke o zdravlju, aktivnostima i obavijestima - u svako doba dana. Ugrađena LED svjetiljka osigurava dodatnu vidljivost u mraku, dok impresivno trajanje baterije do 14 dana u načinu pametnog sata i do 18 dana u načinu štednje energije omogućuje duže korištenje uz rjeđe punjenje.

Istaknut dizajn i vrhunska čitljivost

Instinct Crossover AMOLED spaja klasičan izgled analognog sata s modernim AMOLED zaslonom u boji, zaštićenim novim safirnim staklom otpornim na ogrebotine. Kazaljke se dinamički pomiču kako bi korisnici lakše vidjeli podatke, zdravstvene statistike, pametne obavijesti i još mnogo toga, dok premaz Super-LumiNova osigurava uvijek jasnu vidljivost, čak i u potpunom mraku.

Stvoren za avanturu

Ugrađena prigušiva LED svjetiljka pruža bolju vidljivost u prirodi ili kod kuće.

RevoDrive tehnologija osigurava preciznost vremena automatskim otkrivanjem i kalibracijom kazaljki u slučaju pomicanja uslijed udarca tijekom avanture.

Sat je izrađen prema standardu MIL-STD-810 za otpornost na toplinu i udarce te uključuje dvostruki metalni okvir , što ga čini dovoljno čvrstim i za najzahtjevnije izazove.

Za navigaciju u izazovnim uvjetima tu je multi-band GPS s SatIQ tehnologijom .

A nova funkcija bilježenja životnog stila u aplikaciji Garmin Connect omogućuje korisnicima da vide kako navike poput unosa kofeina i alkohola utječu na njihov san, razinu stresa i HRV.

Tactical edition

Za one koji traže sat spreman za svaku misiju, Instinct Crossover AMOLED - Tactical Edition donosi posebne taktičke funkcije, uključujući balistički kalkulator, stealth način rada i kompatibilnost s naočalama za noćno gledanje.

Instinct Crossover AMOLED dostupan je sada po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 599,99 € u dvije boje - boja ugljena i brončana / intenzivno žuta. Instinct Crossover AMOLED - Tactical Edition dostupan je po cijeni od 699,99 € u crnoj varijanti.