Huawei bi mogao biti zavidan jer Xiaomi izgleda ulazi u američko mobilno tržište

Xiaomi je najavio veliki događaj koji će se održati 8. prosinca u New Yorku, ali nisu otkrili što točno za taj dan spremaju. Informacija je u javnost puštena preko Reddit-a, gdje je operativni menadžer tvrtke Aaron Yang, rekao da će zainteresirani toga dana moći isprobati "najnovije i najveće" Xiaomi proizvode, susresti se s razvojnim timovima, posebnim gostima i slavnim osobama.

Mnogi se sada pitaju, proslavlja li Xiaomi ovim događajem ulazak u zahtjevno američko mobilno tržište? Iako američka vlada ograničava ulazak kineskih proizvođača pametnih telefona na tržište u ime "informacijske sigurnosti", nakon OnePlus-a, vrlo lako da je i Xiaomi ipak dobio ključ za ulazak.

Jesu li sklopili partnerstvo s jednim od mobilnih operatora, ili su pronašli nekog drugog strateškog partnera, ostaje tajnom i otvorene su sve opcije.

Također pod velom tajne su i odabrani uređaji koje će se pojaviti na događaju 8. prosinca. Prema glasinama, u igri su premium Xiaomi Mi Mix 3 i/ili Xiaomi 8 Pro. međutim, to su samo glasine. Službeno ništa nije potvrđeno. Morat ćemo pričekati nešto manje od mjesec dana kako bismo saznali sve detalje.

Zašto je uspio Xiaomi, a Huawei nije?

Xiaomi je oprezno i pametno planirao strategiju ulaska u američko mobilno tržište. Prvo su sklopili strateško partnerstvo s Microsoftom i potom suradnju s Qualcommom, kako bi otklonili sumnje u špijuniranje za što su bili optuženi Huawei i ZTE već dva puta. Ove dvije tvrtke, navodno su tajno slale niz podatka Pekingu, preko ugrađenih komponenti i programa. To je bio razlog što je u posljednji tren obustavljanja suradnje AT & T mobilnog operatora s tvrtkom Huawei. Sve se odvijalo pod pritiskom Kongresa i US Federal Communications Commission. Iako špijunske aktivnosti nisu u potpunosti utvrđene, činjenica je, ostali su bez uporišta u američkom tržištu.

Sada, pokažu li se glasine istinite oko ulaska Xiaomi u američko tržište, Huawei bi se ipak trebao zabrinuti. Žele li postati najveći svjetski proizvođač mobilnih telefona do kraja 2019. godine, teško će to ostvariti bez tržišta SAD-a u kome vladaju Apple i Samsung.

Iako se možda južnokorejski tehnološki div uspavao u posljednje vrijeme, smanjio tempo inovacija, jer tržište pametnih telefona sve je manje profitabilno, dok im proizvodnja poluvodiča, memorijskih modula, pa čak i zaslona postaje rastući posao, sigurno ne razmišljaju o tome da prepuste svoje mjesto izravnom suparniku.

Već sada su reagirali i promijenili poslovnu politiku u srednjem segmentu uređaja. Galaxy A modele počeli su opremati ekskluzivnim funkcijama i tehnološkim inovacijama koje tek dolaze u premijum segment. To će im sigurno donijeti bolju konkurentnost, osobito na razvijenim tržištima, kao što su Sjedinjene Države i Europa gdje je došlo polako do zasićenosti. Slično tome, čak i na kineskom tržištu ukupna prodaja je u padu. Eto, sve u svemu, 2019. bit će vrlo burna.