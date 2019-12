Hrana koja ubija želju za seksom

Imate problema s iibidom, svejedno je jeste li to vi ili partner, a uzrok mu nisu svakodnevne brige i problemi? Možda je stvar u hrani koju jedete. Hrana utječe na hormone pa želite li bolju izvedbu u sobi, napravite čistku u kuhinji.

Alkohol - može pridonijeti zagrijavanju atmosfere, ali kad dođe do same izvedbe pod plahtama, najveći je neprijatelj. Naime, pretjerana konzumacija alkohola podiže razinu estrogena u organizmu, a snižava razinu testosterona što kod muškaraca dovodi do erektilne disfunkcije, a kod oba spola do problema s postizanjem orgazma.

Čokolada - smatra se jednim od najpopularnijih afrodizijaka, osobito ona tamna. No, ukoliko je jedete u prevelikim količinama, imat će sasvim suprotan efekt i smanjiti libido. Spojevi metilksantini koji se nalaze u čokoladi čine nas letargičnima i pospanima te smanjuju libido. Čokolada može učiniti da se žena osjeća pospanom tijekom seksa te privremeno smanjuje njezinu seksualnu želju i nagon.

Pržena hrana - općenito nije zdrava i bilo bi dobro svesti je na minimum, no teško se odreći ukusnih zalogaja... Argument više da izbacite fritezu iz svoje kuhinje je činjenica da trans masti kojima obiluje pržena hrana rapidno snižavaju seksualnu želju, povećavaju broj abnormalnih spermija u ejakulatu i loše djeluju na plodnost kod žena.

Sir - ljubitelji sira teško će se pomiriti s ovim saznanjem... Masline, crno vino i neki fini sir ili više vrsta savršen su uvod u senzualnu večer, no jedino ako nemate problema s libidom. Naime, prevelika konzumacija sira može dovesti do hormonalnog disbalansa, odnosno poigrati se s estrogenom i testosteronom na način koji ne želite.

Slatko - slatkiši uzrokuju porast razine šećera u krvi što nakon prvotnog naglog rasta energije dovodi do naglog pada iste i umora te nije iznenađujuće što možda nakon dva - tri kolača niste raspoloženi za divlji seks. Možda vam uopće nije do seksa, nego do još jedne kutije keksa?