Hardcore punk koncert: Cro-Mags, My Pitbull Lucifer

Znalci već kimaju glavama kad kažemo da su Cro-Mags apsolutne legende žanra, ili bolje rečeno žanrova, budući da su među prvima krenuli promišljati granice, eksperimentirati i spajati tvrdi hardcore punk i razulareni thrash metal. Osnovani su davne 1981. godine kao četvorka koju su činili bubnjar Dave Hahn, vokal John Joseph, basist Harley Flanagan i gitarist Parris Mayhew, a kroz čitavu karijeru izdali su 6 studijskih albuma. Kroz godine je bend promijenio postavu, zapeo u pravnim zavrzlamama vezanim uz pravo na korištenje imena benda, prestajao pa kretao svirati, a danas Cro-Mags i dalje neumoljivo jaše na čelu s Flanaganom i čini jednu od važnijih stavki na listi must see alternativnih koncerata.

I više nego dostojnu podršku momcima iz Cro-Mags donosi My Pitbull Lucifer, karizmatičan bend iz Pule koji će te hipnotizirati! Novu međužanrovsku avanturu iskrojili su prekaljeni glazbenici iz sastava kao što su Bolesno Grinje, Mighty Zazuum, Super Booster i SpellScroll. Sviraju ludu kombinaciju stoner doom-noisea s elementima metala i punka, nedavno su se vratili s čak druge europske turneje, a u travnju su predstavili svoj prvi videospot za pjesmu „Gushing River" s nadolazećeg albuma „Welcome to New Earth". Da ne lajemo dalje - jednostavno ih moraš čuti, a nema bolje prilike od zagrijavanja za kultni Cro-Mags!Ulaznice su trenutno dostupne online putem CoreEventa.Early Bird: 15 € (prvih 100 karata) SOLD OUT

Redovna ulaznica: 20 €

Na dan koncerta: 25€