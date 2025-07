Blackout slavi 32. rođendan

Blackout predvođen Phat Phillijem ove godine slavi 32. rođendan i tim povodom, baš kako i priliči, sprema pravi hip-hop spektakl! U sklopu "He's The Preemo I'm The Chemist" svjetske turneje u Zagreb se četvrti put vraća legendarni DJ Premier, dok će premijerni nastup u Hrvatskoj upisati The Alchemist, dakle sam crème de la crème svjetskog hip-hopa. Mjesto održavanja ove izuzetne gozbe je Boogaloo, a u pametne telefone valja upisati četvrtak, 11. prosinca 2025. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od samo 35 eura može se kupiti putem Entria i na njihovim prodajnim mjestima.

Christopher Edward Martin, poznatiji kao DJ Premier, jedan je od najutjecajnijih hip-hop producenata svih vremena. Rođen 1966. u Houstonu, kasnije se preselio u Brooklyn, gdje je započela njegova glazbena legenda. Najpoznatiji je kao polovica legendarnog dua Gang Starr, kojeg je činio s pokojnim Guruom. Premierov prepoznatljiv stil temelji se na surovim bubnjevima, jazzy semplovima i preciznim scratchanjem, čime je definirao zvuk istočne obale 1990-ih. Osim rada s Gang Starrom, surađivao je s nizom hip-hop velikana kao što su Nas, Jay-Z, Notorious B.I.G. i KRS One. Njegov produkcijski potpis odavno je postao sinonim za autentični boom bap. Također je radio na projektima izvan hip-hopa, uključujući suradnje s D'Angelom i Christinom Aguilerom. Unatoč promjenama u glazbenoj industriji, ostao je vjeran analognim tehnikama i vinilu. Njegov utjecaj se i danas osjeća, a nove generacije producenata i repera i dalje ga navode kao ključnu inspiraciju. DJ Premier je više od producenta - on je čuvar zlatnog doba hip-hopa, možemo reći i veliki prijatelj Zagreba. Trenutačno završava novi album s Nasom, a radi i reklamu za NBA 2K sa Spike Leejem.

Alan Maman, poznatiji kao The Alchemist, jedan je od najcjenjenijih producenata suvremenog hip-hopa. Rođen 1977. u Beverly Hillsu započeo je glazbeni put kao MC u tinejdžerskoj grupi The Whooliganz s glumcem Scottom Caanom. Karijeru gradi početkom 2000-ih kada se fokusira isključivo na produkciju, stvarajući mračne, psihodelične beatove koji su ubrzo postali njegov zaštitni znak. Alchemist se probija suradnjama s velikim imenima kao što su Mobb Deep, Nas, Dilated Peoples i Eminem čiji je i danas službeni DJ na turneji, no surađuje i s mlađom gardom: Larry June, Roc Marciano, Boldy James, Benny The Butcher, Conway The Machine, Action Bronson samo su neki od njih. Danas je nezaobilazna figura podjednako i na underground i na mainstream sceni. Njegova sposobnost da u hip-hop unese atmosferu filma noir, uz impresivnu radnu etiku, učinila ga je omiljenim među MC-jevima koji teže kvalitetnom sadržaju i stilu.

Osim što izdaje samostalne instrumentalne albume, The Alchemist često surađuje na zajedničkim LP-ima, donoseći dosljedan, ali nikad predvidljiv zvuk o čemu će posvjedočiti i najnoviji album Erykah Badu na kojem trenutačno rade. Njegova dugovječnost rezultat je neprekidne evolucije i dubokog poštovanja prema umjetničkom integritetu.

Ovim koncertom obilježava se 32. rođendan legendarne hip-hop emisije Blackout, koja je 17. studenoga 1993. prvi put emitirana na zagrebačkom Radiju 1, pod vodstvom DJ Frxa i Phat Phillieja. Od pionirskih dana u eteru, Blackout je izgradio status kultne platforme koja je oblikovala domaću scenu i spojila generacije ljubitelja rapa.

Danas BlackoutHipHop.com djeluje kao vodeći regionalni i jedan od najistaknutijih europskih hip-hop blogova. Ova godina pokazala se izuzetno plodonosnom za Phillieja i Blackout ekipu: održana je fantastična i vrlo posjećena izložba "Memory Lane - 40 godina hip-hopa", objavljena istoimena knjiga, izdan je Zagreb Rap Demo album u suradnji s Dallas Recordsom, a kulminiralo nastupom Mobb Deepa u Boogaloou.

Uz sve to, uspješno je zaključen i EU projekt She Raps, posvećen afirmaciji ženskih izvođačica u hip-hopu. Ovakvu godinu može se zaključiti isključivo još jednim spektaklom: vidimo se 11. prosinca na DJ Premieru i The Alchemistu u Boogaloou!

