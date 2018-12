HAKOM organizirao prvi hrvatski ˝5G dan˝

Sa ciljem isticanja prednosti uvođenja nove 5G tehnologije i približavanja mogućnosti koje 5G donosi krajnjim korisnicima i gospodarstvu, ali i prepoznavanja potreba svih kategorija korisnika, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) održala je u Zagrebu prvi hrvatski „5G dan".

5G je, za razliku od postojećih generacija tehnologija pokretnih komunikacija, prva tehnologija od početka dizajnirana ne samo za glasovnu i podatkovnu komunikaciju nego kao fleksibilna i programibilna tehnologija koja se bazira na višestrukom povećanju brzine pristupa, izrazito niskom kašnjenju te masovnoj inteligentnoj komunikaciji između uređaja. Unutar 5G mreža biti će implementirana nova tehnička rješenja od kojih prvenstveno treba izdvojiti SDN (Software Defined Networking) i NFV (Network Function Virtualization), kao rješenja koja će omogućiti virtualizaciju mrežne arhitekture tj. stvaranja više virtualnih mreža na jedinstvenoj fizičkoj infrastrukturi.

Virtualne mreže moći će se prilagoditi različitim potrebama u ovisnosti o tipu usluge, korisnika ili samog operatora. Primjerice 5G mreža će istodobno moći zadovoljiti različite zahtjeve potrebne za autonomnu vožnju (nisko kašnjenje i visoka pouzdanost) i nove medijske servise (velika propusnost). Radi svega navedenog 5G predstavlja platformu prikladnu za industrijsku komunikaciju koja će omogućiti nove aplikacije i poslovne modele za različite vertikalne industrije kao što su autonomna vozila, industrijska proizvodnja (industrija 4.0) i poljoprivreda, energetski sektor, e-zdravstvo, pametni gradovi, mediji ili javna sigurnost.

U uvodnom dijelu konferencije, koja je okupila predstavnike institucija, akademske zajednice, investitore te predstavnike proizvođača opreme i medije, predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen, naglasio je kako je uvođenje 5G tehnologije od velikog značaja za Republiku Hrvatsku. Ono predstavlja iznimni inovacijski potencijal i priliku hrvatskim tvrtkama za razvoj 5G aplikacija i produkata koji mogu postati konkurentni izvozni proizvodi, a HAKOM će na vrijeme osigurati spektar za razvoj 5G mreža. HAKOM je u rujnu 2017. pokrenuo radnu skupinu zaduženu za identifikaciju glavnih izazova za uvođenje 5G u RH i izradu prijedloga RH Akcijskog plana sukladno planu i inicijativi EK koja ima za cilj ispuniti zahtjeve za uvođenje 5G tehnologije do kraja ovog desetljeća. Radna skupina je identificirala ključne izazove za uvođenje 5G tehnologije na dobrobit našeg društva i gospodarstva.

U sklopu konferencije održan je niz predavanja, a izlaganje na temu „Kako će 5G tehnologija promijeniti naše živote", održao je Damir Sabol, osnivač Iskona i PhotoMatha. U svom izlaganju istaknuo je kako se svijet mijenja, dolazi puno dobrog, ali i problemi sa sigurnošću. Kod nas su 5G prilike izražene, gradovi zbog povezivanja i 5G tehnologije mogu biti u prednosti, a na otocima će se moći bolje živjeti jer to više neće biti mjesta gdje će stanovnici imati inferioran život. U skoroj budućnosti očekuju nas izgenerirani televizijski voditelji, virtualne osobe koje imaju milijune pratitelja na društvenim mrežama, veća sigurnost, primjene u industriji i poljoprivredi, ali i u zdravstvu gdje će se moći predvidjeti bolesti na temelju slike oka ili mjerenja ritma srca. O budućnosti povezanih automobila govorio je Tomislav Lugarić iz tvrtke ˝Rimac-automobili d.o.o.˝. Automobili budućnosti bit će dnevni boravak na kotačima, sredstvo povezivanja i sredstvo za rad. Novi vozači odrasli su s mobitelima i društvenim platformama, imaju bezbroj rješenja za svaki problem i njima je nemoguće reći kako tehnologija nešto ne može ostvariti. Očekuje nas praćenje vozila u realnom vremenu, update vozila u svakom trenutku, preventivno održavanje, mogućnost dijeljenja podataka između korisnika, ali i autonomna vožnja pri kojoj vozila imaju nevjerojatan skup senzora. Automobili će međusobno komunicirati i dijeliti informacije o udaljenosti, pregovarati o mimoilaženju bez kočenja i ubrzavanja, a tvrtka Rimac već sad je spremna za iskorake i niz novih uzbudljivih stvari, istaknuo je Lugarić.

„Sigurnosni sustavi i napredne tehnologije na 5G mreži" bila je tema izlaganja Matije Mandića, predstavnika tvrtke KING ICT d.o.o., koji se osvrnuo na primjenu 5G u sigurnosti. Sustav će detektirati automobilske tablice, ukradene tablice i vozila od posebnog interesa, primjene dronova su neograničene, a važan je i osobni AI asistent, koji će, primjerice, ljudima koji ne vide, davati informacije o prostoru, zbog čega će bijeli štap postati prošlost. Primjena naprednih tehnologija temelj je poslovne izvrsnosti, a 5G je katalizator te izvrsnosti, istaknuto je.

Marin Trošelj, predstavnik tvrtke STEMI d.o.o., u svom je izlaganju na temu „Mladi kao stvaraoci hrvatske tehnološke budućnosti", istaknuo kako mlade treba naučiti da ne budu samo konzumenti tehnologije već i stvaraoci. Pri tomu je istaknuo sve prepreke koje su postojale prilikom izrade njihovog šestonožnog robota koji je danas prepoznat u svijetu. 3D modeliranje i dizajn, programiranje i umjetna inteligencija su ˝udica za podvaljivanje znanja˝ koje će mladi primijeniti u budućnosti. Na temu „Zagreb Smart City - okvir za realizaciju punog potencijala Grada Zagreba u 21. stoljeću" izlagao je Ivan Ivanković, iz Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, a izlaganje na temu „Split Smart City" imao je Hrvoje Matas, iz Odjela za digitalizaciju Grada Splita. U sklopu konferencije predavanje na temu ˝Primjene 5G u industriji i poljoprivredi", održao je Robert Perenić, predstavnik Huawei Technologies Co., a o primjeni 5G tehnologije u logistici i transportu govorio je Aleksandar Bogoevski, predstavnik tvrtke Nokia. Veliku pozornost nazočnih izazvalo je izlaganje i demonstracija na temu „IoT omogućava gradove budućnosti", koju su održali predstavnici tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na temu „Značaj 5G tehnologije" na kojoj su sudjelovali predstavnici HAKOM-a te tvrtki Rimac-automobili, Ericsson Nikola Tesla, Nokia i Huawei.

