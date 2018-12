Snapdragon 855: srce vodećih Android smartfona u 2019.

Qualcomm je objavio Snapdragon 855 mobilnu platformu s najnaprednijim značajkama iako zapravo ne sadrži NPU jedinicu, a 5G modem je zasebni čip koji se isporučuju samo na zahtjev proizvođača pametnih telefona. Donosimo najvažnije značajke nove mobilne platforme koja će obilježiti 2019. godinu.

CPU

Snapdragon 855 temelji se na TSMC-ovom procesu od 7nm. Dobio je tri klastera s Kryo 485 jezgrama koji se razlikuju u smislu ARM arhitekture i satnog rada: 1 x Cortex-A76 frekvencije 2,84 GHz + 3 x Cortex-A76 frekvencije 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 frekvencije 1,8 GHz za uštedu energije. Svaka jezgra ima zasebnu L2 predmemoriju i dijeli L3 predmemoriju. Što se tiče memorije, podržane su 4 x 16 bita LPDDR4X do 2133MHz.

Poboljšani GPU

Za grafiku je zadužen GPU Adreno 640. Uključuje namjenski mikrokontroler za energetski učinkovitije korištenje, prvu Vulkan 1.1 i podržava Physical Rendering (PBR) za novu razinu realističnog igranja. Poboljšanja su možda mala, ali dovoljno da nas čipset ne zabrinjava u pogledu grafičke snage.

Privlačnije gaming iskustvo

Qualcomm je mnogo pažnje posvetio igrama. Razvojni programeri igara sada mogu iskoristiti HDR, fizički temeljeno renderiranje, odnosno prikazivanje slika u stvarnom životu na temelju optičkih fenomena itd. Platforma donosi Elite Gaming podršku koja uključuje algoritme za smanjenje brzine okvira do 90 % ili smanjenje latencije za multiplayer iskustvo.

Procesor slike je superiorniji

Za obradu slike zadužen je Spectra 380 procesor slike (ISP). Podržava HDR10 + video zapis, H.265 i VP9 dekodiranje, High Image Efficiency Image Files (HEIF) format pokrenut od strane Applea i integrira hardverski ubrzan Computer Vision (CV).

CV-ISP uključuje dubinski senzor koji podržava snimanje videozapisa u stvarnom vremenu, klasifikaciju i segmentaciju objekata na 4K HDR @ 60fps. To znači da korisnik može snimiti videozapis i precizno zamijeniti odabrani objekt ili pozadinu u stvarnom vremenu. ISP također omogućuje Triple Lens 3x Zoom i korištenje tri odvojene kamere (širokokutnu, Super Wide Angle i telefoto) za tri različita prikaza.

Zvuk: Qualcomm Snapdragon 855 opremljen je novim aptX adaptivnim audio kodekom i Qualcomm TrueWireless Stereo Plus tehnologijom za optimizaciju kašnjenje zvuka između lijevog i desnog uha.

WiFi: Za povezivanje donosi 60 GHz Wi-Fi. To je prva 802.11ay platforma za povećanje brzine do 10 Gbps i nisku latenciju koja je usporediva sa žičanim mrežama.

5G modem

Sada je čak 1 Gbit / s nedostižna brzina za mnoge, ali novi SoC uključuje Snapdragon X24 modem s brzinama prijenosa podataka do 2 Gbit / s. Također, kao što smo već spomenuli, za proizvođače koji to žele, nova mobilna platforma može kombinirati i 5G modem (X50 ) s teoretskim brzinama do 5 Gbps, koji podržava 6 GHz milimetarske valne bendove i 8K videoprijenos.

AI

AI četvrte generacija multi-core AI Engine radi u suradnji s DSP, ISP, CPU i GPU. Umjesto nezavisne računalne NPU jezgre tu je novo dizajnirani tenzor Hexagon 690 akcelerator (Hexagon Tensor Accelerator, HTA) za zadatke strojnog učenja koji izvodi vektorske izračune i fokusira se na Googleove neuronske okvire. Može isporučiti 7 Tera Operations Per Second (TOPS) kalkulacija u sekundi.

Također Hexagon 690 DSP ima 1.2x skalarnu izvedbu u odnosu na prethodnika što omogućuje da poveća AR, VR performanse virtualnog pomoćnika, i što je još važnije, XR funkcionalnost. Ovaj čip odgovoran je i za pohranu sigurnih podataka na pametnom telefonu.

Osim toga, donosi Bluetooth 5.0., Quick Charge 4+ podršku brzog punjenja baterije i prva je mobilna platforma za podršku 3D ultrazvučnog senzora za prepoznavanje otisaka prstiju na zaslonu. Detaljnu tehničku specifikaciju možete pronaći na stranici proizvođača.