1000mods i The Well u ponedjeljak u Močvari

Grčki stoner prvaci 1000mods nakon pet godina ponovno u Zagrebu! Sa sobom u Močvaru u ponedjeljak, 13. lipnja kao posebne goste dovode vrlo nezgodnu teksašku trojku The Well. Early bird ulaznice za ovaj koncert rasprodane su u samo tri dana. Cijena ulaznice u pretprodaji je 100 kuna i može se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava Entrio. Na ulazu će, ako ih ostane, koštati 120 kuna.

1000mods je grčka heavy stoner psihodelična četvorka koja slovi za jedan od najvećih europskih bendova tog žanra, a iza sebe imaju nastupe s Black Keysima, Black Angelsima, Graveyardom, Brant Bjorkom, Colour Hazeom i mnogim drugima. Rokali su i na pozornicama mnogih poznatih festivala kao što su Desertfest, Up In Smoke, Keep It Low i Lake On Fire, a iza sebe imaju sljedeća izdanja: Blank Reality (2007), Liquid Sleep (2009), 1000mods Vs Wight split (2010), Super Van Vacation (2011), Valley Of Sand (2012), Vultures (2014), repeated exposure to... (2016) te najnoviji Youth Of Dissent kojeg promoviraju na predstojećoj turneji u sklopu koje dolaze i u Močvaru!

Kroz karijeru su prepoznati po svojoj posvećenosti vintage opremi, masnom i teškom analognom zvuku te žestokim i strastvenim live nastupima kojima se zagrebačka publika već mogla osvjedočiti na Good Vibrationsu 2017. godine! Novi album najavljuju kao svoj definitivno najbolji do sada. Sve skupa više nego dovoljno da zaintrigira sve fanove žanra i scene da dođu na još jedno grčko veselje ovog proljeća.

The Well je psych metal trio iz glavnog grada Texasa, Austina. Svi koji vole vintage opremu i doom zvuk 70-ih, ne bi smjeli propustiti ovaj bend. Uostalom, svi znaju da s Texasom nema zezancije. Na turneji su s 1000modsima po Europi do 25. lipnja i jamac su da će svi ljubitelji ovih žanrova uživati u ponedjeljak u Močvari.

