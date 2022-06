Bullet For My Valentine + Jinjer & Atreyu u Boćarskom Domu

Nakon odgođenog nastupa u veljači, novi datum i lokacija točno godinu dana nakon donose pravo metal slavlje, a svi koji nisu vratili ulaznice s njima mogu ući i na ovaj veliki koncert.

Bullet For My Valentine - "Knives"

Otkad su se pojavili na sceni 1998. godine, velške metal legende postali su jedan od najvećih bendova žanra. Bullet For My Valentine u gotovo 25 godina karijere prodali preko 3 milijuna albuma, uključujući i tri zlatna izdanja, a smatra ih se pionirima modernog britanskog metal core zvuka, koji su na neki način i definirali svojim klasičnim albumom "The Poison". Štoviše, jedina su otočka grupa koja je tri puta osvojila priznanje "Best British Band" na dodjeli nagrada magazine Kerrang!

Novi studijski album nazvan je po samom bendu, a riječ je o vjerojatno najsnažnijem i najžešćem izdanju u njihovom katalogu najavljenim odličnim singlom "Knives". Novi album naslijedio je "Gravity" iz 2018. nakon kojeg se bend otisnuo na svirke po arenama i najpoznatijim dvoranama poput londonske Alexandra Palace. Ovoga puta vraćaju se osnovama, uz solaže i riffove koji će oduševiti nove i stare fanove, a u sklopu velike svjetske turneje povodom novog albuma BFMV će posjetiti Hrvatsku. Koncert u Boćarskom domu bit će njihov prvi u Zagrebu nakon četiri godine.

Bullet For My Valentine - "Tears Don't Fall"

Mediji složno hvale novi album. Kerrang ga naziva najžešćim do sad, a kaže da BFMV puca iz svih oružja i album zvuči golemo. Sonic Perspectives poručuje da zapanjujuća težina albuma to što vas uvuče i čini ga zanimljivim. The Rock Pit kaže da impresivan album pun teških riffova i solaža savršeno paše vremenima u kojima živimo, Crypticrock hvali tehničke vještine i kompoziciju albuma koji je uzbudljiv i intrigantan, dok New Noise Magazine kaže da je album neverojatno djelo koje je definitivno vrijedno imena "Bullet For My Valentine."

Jinjer - "Pisces" (Live Session)

Pridružuje im se ukrajinski metal uragan zvan Jinjer koji se vraćaju u Zagreb tri godine nakon što su, nakon rekordno rasprodanog KSET-a i velikog interesa, napunili veliki pogon Tvornice kulture. Četveročlani metalcore band prometnuo se u senzaciju oko koje se diže prašina nakon trećeg albuma "King of Everything" nakon kojeg su završili na Billboardovoj ljestvici Next Big Sound. Albume "Macro" i nasljednika "Wallflowers" Loudwire je proglasio jednim od najboljih metal albuma, a sjajna vokalistica Tatiana Shmailyuk sa svojim sposobnostima savršeno nadopunjuje glazbu u kojoj eksperimentiraju i s groove metalom, pa i funkom i reggaeom.

Četveročlani metal punk rock bend Atreyu iz Kalifornije pridružuje se lineup večeri. Uz osam albuma redovito su završavali na Billboardovim ljestvicama albuma, otisnuli su se na brojne svjetske turneje, a u svoj popis suradnji več ranije upisuju nastupe s BFMV, kao i one sa Slipknotom, ili Travisom Barkerom iz Blink182.

Atreyu - Ex's & Oh's

Sve ulaznice za odgođeni koncert BFMV iz veljače 2022. vrijede i za novi datum i koncerte.

Nove ulaznice su u prodaji od srijede 8. lipnja po prvoj cijeni od 190 kn, a ona vrijedi do 31. srpnja. Dan nakon toga se cijena penje na 220 kn, a na sam dan koncerta, ako ih ostane, za ulaznice će trebati izdvojiti 250 kn. Prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark i Aquarius u Zagrebu, Dallas Music Shop u Rijeci, te sva prodajna mjesta sustava Eventim i Entrio.