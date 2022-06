Američki post hardkoraši Being as an Ocean u nedjelju u Močvari

Ni šest dana nakon što je Slapshot zažario Močvaru, na isto mjesto stiže još malo američkog HC-a. Sjajni kalifornijski post-hardkoraši Being as an Ocean po prvi put dolaze u Hrvatsku. U nedjelju, 12. lipnja na pozornici će im se pridružiti riječki metalci Mburns. Ulaznice po cijeni od 110 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko njihovog weba, a na dan će koštati 130 kuna.

Being as an Ocean je oformljen 2011. godine pod tadašnjim imenom Vanguard. Sadašnje ime dali su si po citatu Mahatme Gandhija: "You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty". Uz post-hardcore, žanrovski ih se opisuje često i kao melodic hardcore, post-rock i spoken word izvođače. Do sada su izdali ukupno pet studijskih albuma, od kojih su se neki po izlasku plasirali i na Bilboard Hot 100 najprodavanijih albuma u Americi. U Zagreb stižu prvi put u karijeri, i to u sklopu turneje na kojoj će posjetiti i mnoge velike festivala poput domaćoj publici bliskog Nova Rocka u Austriji!

MBurns je četveročlani bend iz Rijeke osnovan 2006. godine koji njeguje moderniji metal izričaj. Iza sebe je u tih 16 godina ostvario brojne klupske i festivalske nastupe unutar i izvan granica Hrvatske. Svoj prvi album s 14 pjesama izdali su 2011. godine, a nakon toga slijedi EP s obradama nazvan "From Cover to Cover". Prije pet godina izdali su drugi album "More To Life Than This", a aktualnim singlovima „The Rapture" i „Bystander" najavili su i treći album koji bi svjetlo dana trebao ugledati uskoro.