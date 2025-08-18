Gradske Bitange u Vintage industrialu

Gradske Bitange su rock bend iz Valpova, nastao 2018. godine, kojeg čine Domagoj Ivić (vokal, ritam gitara), Mislav Sušić (solo gitara), Noa Bolkovac (bass gitara) i Matko Varžić (bubanj).

Poznati po vješto složenim pjesmama i odlično uvježbanim nastupima iza sebe imaju četiri objavljena singla i svježe samizdat debi albumu "Grad". Sniman je između siječnja i svibnja 2024. godine u improviziranom studiju u kući u Valpovu, u kojoj su prije šest godina i osnovali bend te počeli prve probe.

Album je snimao i miksao Domagoj Ivić, masterirao Ljudevit Ivić, a osim samog benda na pjesmama su gostovali Tomislav Slaćanac, Luna Bogdanović, Ljudevit Ivić, Fran Ivanković, Ivan Matić i Želimir Sušić. Za artwork se pobrinuo Dario Brkić, dok su za fotografije zaslužni Bojan Molnar i Luna Bogdanović.

Iako vrlo mladi već se mogu se pohvaliti popriličnim brojem live nastupa, među kojima vrijedi istaknuti gostovanje na INmusic, Superval te SHIP festivalu. Njihov zvuk je mješavina novog vala, indie i alternativnog rocka.

Zagrebačka promocija debi albuma "Grad" zakazana je u Vintage Industrial Baru 11. 9., a kao specijalni gosti pridružit će im se također mladi autorski rock bend Kavkaz iz Osijeka, čime će ovaj žestoki spektakl još dobiti na dinamičnosti.

Ulaznice po cijeni od 5 eura u pretprodaji se mogu kupiti u Grif Baru (Savska cesta 160) i Dirty Old Shopu (Tratinska 34), ili na ulazu Vintage Industrial Bara na dan koncerta po istoj cijeni.

