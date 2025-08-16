Lemonheads u Vintage industrialu

Američki indie heroji, grupa The Lemonheads predvođena Evanom Dandom, vraćaju se u Zagreb, i to u Vintage Industrial Bar, u utorak 16. rujna 2025.

The Lemonheads dolaze u sklopu posebne turneje na kojoj u cijelosti sviraju legendarni album "Come on Feel the Lemonheads", a bit će to prilika čuti i neke od najvećih hitova i presjek karijere benda.

I više od 30 godina nakon objave izdanja koji im je osigurao globalni uspjeh, "Come on Feel the Lemonheads" ostaje jedan od definirajućih albuma 90-ih. Njihovo kultno šesto izdanje, obilježili su singlovi poput "It's About Time", "Big Gay Heart", "The Great Big No" kao i najuspješniji "Into Your Arms" koji je zauzeo prvo mjesto Billboardove ljestvice Modern Rock Tracks. Izrazito je hvaljen od strane medija, a na albumu gostuju i imena poput Belinda Carlisle i Rick James. I nakon reizdanja, mediji još jednom potvrđuju veličinu benda i njihove glazbe.

Mojo kaže da "album pokazuje snagu benda", Pitchfork da "ponovnim slušanjem se otkrivaju nove stvari" dok Classic Rock Magazine piše da je "Come on Feel the Lemonheads" savršeno "ulovio duh vremena".The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član. Globalni uspjeh doživjeli su s albumima "It's A Shame About Ray" i "Come On Feel The Lemonheads" te obradom klasika Simona & Garfunkela "Mrs Robinson" koja je zabilježena kao njihov najuspješniji singl. Lemonheads su krajem 90-tih prestali s radom, da bi se vratili 2005.

Kolekciju obrada naziva "Varshons" grupa je izbacila 2009., kao i "Varshons 2" deset godina kasnije s interpretacijama pjesama izvođača kao što su Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds i Lucinda Williams.Zagrebački nastup bit će prilika čuti kultne pjesme s albuma, ali i presjek karijere benda uz singlove poput „Hospital", „Left For Dead", „Being Around", "It's a Shame About Ray", "Confetti", "My Drug Buddy" ili "Alison's Starting to Happen".

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 27 eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark i sustav Core Event.