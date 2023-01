Godine i metabolizam nemaju veze

Sa svakom godinom koja prolazi, međutim, postaje vam sve jasnije da se u vašem tijelu događaju nepovratne promjene, od kojih je neke zaista teško prihvatiti.

Vjerojatno ste čuli da se vaš metabolizam usporava kako starite, što može učiniti vaše napore da smršavite velikim i gotovo nemogućim pothvatom. Znanstvenici su odlučili testirati ovo vjerovanje i rezultati njihove studije pokazali su da je u pitanju veliki mit, barem do 60. godine.

Nemojte pripisivati povećanje tjelesne mase u srednjim godinama usporenom metabolizmu

Herman Pontzer, profesor evolucijske antropologije na Univerzitetu Duke, i renomirani tim znastvenika istraživali su utjecaj težine i starosti nečijeg tijela na količinu energije koju osoba troši svakog dana. Ova studija, objavljena u časopisu „Science", bila je prva opsežna studija te vrste.

Kao što je i bilo očekivano, Pontzer je napisao za „Scientific American": „Metaboličke stope rastu s rastom težine".

Dakle, ako imate višak kilograma, utrošit ćete za isto vrijeme više kalorija nego osoba vitke linije. Najzanimljiviji dio studije je pak saznanje da se metaboličke stope zapravo ne smanjuju kada neko dostigne srednje godine. U stvari, naš metabolizam ostaje stabilan od 20. do 60. godine.

Istraživanje je otkrilo da metabolizam ostaje na povišenom nivou tokom cijelog djetinjstva, postepeno opada tokom adolescencije i ustaljuje se na jednom nivou s 20 godina i ne mijenja se narednih 40 godina.

"Možda je najveće iznenađenje bila stabilnost našeg metabolizma tokom srednjih godina. Dnevna potrošnja energije je izuzetno stabilna od 20. do 60. godine. Nema usporavanja u srednjim godinama, nema promjena s menopauzom. Povećanje tjelesne težine koje mnogi od nas doživljavaju u odrasloj dobi ne može se pravdati usporavanjem metabolizma", rekao je.

Ipak postoji veza između starenja i usporavanja metabolizma, ali ona vrijedi tek nakon navršene šestog desetljeća života.

Tim istraživača je otkrio vezu između starosti i smanjenja metaboličke stope, međutim, do usporavanja metabolizma neće doći sve do vašeg 60. rođendana, a možda i kasnije. S ulaskom u sedmo desetljeće, naša metabolička stopa opada u prosjeku za 7% svakih 10 godina. „Kada su ljudi u 90-im godinama, njihova dnevna potrošnja kalorija u prosjeku je 20 do 25 posto niža od potrošnje kalorija osoba u 50-im godinama", napisao je Pontzer.