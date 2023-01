Treba li i dalje provjetravati?

Jedna od stvari koje je išla ljudima na živce tijekom pandemije je - provjetravanje. Ovijek je netko od familije bio nabrijan na luftanje, bez obzira na to što je vani bilo +35 ili minus 10 - otvarali su se prozori svakodnevno...

Bilo kako bilo, važno je provjetravati prostorije u kojima boravimo kako bismo se zaštitili od virusa, pročistili ustajali zrak i stvorili zdravu klimu u prostoriji, a u konačnici i spriječili pojavu plijesni. No kada vanjska temperatura padne ispod ništice, mnogi će zanemariti ovaj savjet.

Međutim, njemački magazin Focus otkrio je da je provjetravanje prostorija lako i kada je vani hladno. Samo trebamo primijeniti pravilo 3x5.

Ako je vanjska temperatura ispod nule, prozore treba otvoriti na pet minuta. Ako je vanjska temperatura između 0 i 10 stupnjeva Celzijevih, dovoljno je 10-ak minuta provjetravanja, a ako je viša od 10 Celzijusa, onda ostavite prozore otvorenima 15 minuta.

Prostorije je preporučljivo provjetravati pet puta dnevno, što češće, čak i kada su temperature ispod nule.

No, ako vam je prehladno, dovoljno je i tri do pet minuta dnevno s otvorenim prozorom pet puta dnevno. U proljeće ili jesen prozore ostavite otvorenima 15 do 20 minuta, što je dovoljno za izmjenu zraka, i to tri do pet puta dnevno.

Idealni uvjeti u kojima bismo trebali boraviti u zatvorenom prostoru su: 50 posto relativne vlažnosti zraka, sobna temperatura 21 stupanj Celzijev, vlažnost zraka koja nije niža od 30 posto i nije viša od 60 posto.

Suhi zrak u prostoriji stvara zdravstvene probleme, uključujući probleme s dišnim putovima i očima, napetost, umor i gubitak koncentracije te isušivanje kože, a mogu se pogoršati i druge kožne bolesti i alergije. Pretjerana vlaga može potaknuti razvoj grinja i mikroorganizama, što uzrokuje razvoj plijesni, gljivica i bakterija.