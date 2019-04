Go West - izložba u ADU Galeriji f8

U srijedu, 17. travnja 2019. u 19 sati, u ADU Galeriji f8 na Trgu Republike Hrvatske 8 u Zagrebu otvara se izložba skulptura pod nazivom Go West, mlade, perspektivne umjetnice Noe Geras, studentice kiparstva na Likovnoj akademiji u Zagrebu.

Izložba je dio programa kojim će Akademija dramske umjetnosti tijekom travnja i svibnja predstaviti ciklus izložbi završnih radova studenata Odsjeka produkcije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ova izložba predložena je i realizirana kao završni rad Aleksandre Giljević, studentice 3. godine preddiplomskog studija Odsjeka produkcije na ADU i prva je izložba organizirana u cijelosti od strane buduće diplomirane producentice. Riječ je o zanimljivom diskursu kojim se producenta uvodi kao važnu figuru u predstavljanju rada samostalnih umjetnika publici.

Kroz ovaj zanimljiv projekt, producentica izložbe Aleksandra Giljević povezala je mladu umjetnicu Nou Geras, studenticu kiparstva na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Petra Barišića, koja je prethodno studirala i u Veneciji na Accademia di Belle Arti, s budućom kustosicom Majom Pavlinić, alumna Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je napisala predgovor kataloga izložbe.

„Izložba Go West u dvije komponente progovara o pojedinačnim svjetovima svake osobe uronjene u makrokozmos prirode. Koncept obuhvaća dva temeljna životna odnosa. Čovjeka prema prirodi predstavljenog putem skulpture životinjske strvine i čovjeka prema drugom čovjeku predstavljenog serijom brončanih minijatura. Pripovjedač ove priče je Aurox, nekoć moćna i snažna životinja, sada svedena tek na razinu strvine. Aurox je ovdje postavljen kao krajnji primjer posljedice nastale ljudskom destrukcijom i manipulacijom prirodom. Sažimanjem te ogromne strvine u mali, prizemni izložbeni prostor koji otežava slobodno kretanje u galeriji, najavljuje se drugi dio koncepta. Noa Geras povezuje ljudsko djelovanje nad prirodom s ljudskim međuodnosima propitujući koncepte migracija, ispreplitanja socijalnih i kulturnih krugova te neposrednih odnosa pojedinca prema drugima, strancima. Tema Drugog prožima koncept: serija minijatura na katu prikazuje bića kako putuju; oni su jedine osvijetljene točke potpune tame na katu galerije. Migracije su sastavni dio svakodnevice svih ljudi, međutim ovaj koncept bavi se društveno-ekonomski uvjetovanim migracijama. Simbolički, serija minijatura prikazuje: migrante kao nepoznanicu i promjenu koja se u matičnom okruženju može tumačiti i kao potencijalno opasna ili strašna. Na prvi pogled, vidimo samo fizički oblik tijela skulptura koje izgledaju animalno, čudovišno, potencijalno opasno. No pomnijim promatranjem bića ugledat ćemo, pod njima, njihovu ljudsku sjenu koja je bipedalna, jasnog obrisa glave i udova. Čudovišnost forme odjednom postaje prepoznatljiva i bliska. Ipak, povedemo li se inicijalnom opservacijom i uništimo li formu ovog životinjskog stvorenja uništit ćemo i njegovu ljudsku sjenu." (Maja Pavlinić, iz predgovora kataloga izložbe)

Izložba ostaje otvorena do 4. svibnja, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati. Na dan zatvaranja, u 11 sati u ADU Galeriji f8 održat će se razgovor s umjetnicom koji će moderirati kustosica izložbe Maja Pavlinić.