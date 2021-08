Glazbeni igrokaz za djecu Evana Shinnersa

Popularni mladi američki pijanist i skladatelj elektronske glazbe Evan Shinners u subotu i nedjelju, 14. i 15. kolovoza u dva termina, u 19:30 za djecu od 4 do 7 godina te u 21 sat za djecu od 7 do 12 godina, održat će uz pripovjedača Igora Jurinića u atriju Kneževa dvora interaktivnu radionicu pod nazivom Glazbeni igrokaz za djecu.

Program je ostvaren uz potporu zaklade Caboga Stiftung, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti od sutra na blagajni u Festivalskoj palači koja je otvorena svakim danom od 9 do 21:30 sati.

„Od čega se sastoji glazba?", „Je li glazba izmišljena ili otkrivena?" te „Kako nastaje zvuk?" neka su od pitanja na koja će najmlađa festivalska publika kroz kreativnu i scensko-interaktivnu radionicu uz vodstvo američkog pijanista Evana Shinnersa i glumca, glazbenika te ovom prilikom prevoditelja i interpretatora Igora Jurinića pokušati pronaći odgovor. Njihova će priča započeti jednim jedinim pokretom koji stvara zvuk koji je zapravo niz tonova. Koristeći tzv. glazbeni rendgen učit će ne samo o tonovima već i kako te iste osnovne gradivne jedinice zvuka koriste sve glazbene kulture svijeta i kako su svugdje oko nas - od dječje pjesmice do zvuka vrata koja se zatvaraju. Za kraj će ovaj vrsni pijanist, posvećen glazbi J. S. Bacha djecu upoznati s glazbenim velikanom koji je pronašao čudesan način kako ujediniti sve ove elemente, a sadrži i zdravu dozu njegovih skladbi za glazbala s tipkama.

Evan Shinners posvećen je glazbi J. S. Bacha i velika je inspiracija mladim, beskompromisnim umjetnicima diljem svijeta. Osnivač je Bachove trgovine te voditelj podcasta pod nazivom WTF Bach. Glazbeno je obrazovanje započeo s devet godina, a prvi orkestralni nastup ostvario s dvanaest. Kao Yamahin umjetnik eksperimentirajući s njihovom linijom glasovira Disklavier prvi je uspio snimiti Bachove sonate za orgulje na glasoviru. Također se upustio u veliki projekt snimanja cjelokupnog Bachovog opusa za solo instrumente s tipkama. Povrh svega, 2018. osnovao je neprofitnu organizaciju s ciljem „približavanja Bacha masama na netipičnim lokacijama". Igor Jurinić svira klavir i udaraljke, osvajao je apsolutne prve nagrade na državnim natjecanjima, a osim solistički, nastupao je sa Simfonijskim orkestrom HRT-a kao finalist Eurovizijskog natjecanja za mlade glazbenike, Zagrebačkim ansamblom flauta, KUD-om Gaj i brojim drugim ansamblima. Trenutačno završava prvu godinu MA studija glume na kojem uz uspješno polaganje umjetničkih predmeta, sudjeluje u projektima drugih smjerova ADU (Dramaturgija, Režija, Ples, Produkcija) te događanjima Desadu, Frka, Kradu, a aktivan je i u projektima međuumjetničke akademijske suradnje.

Sudjelovanje na ovim radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja sudionika slijedom epidemioloških mjera, ulaznice je potrebno ranije preuzeti na blagajni u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1). To se može učiniti već od sutra, 7. kolovoza, u vremenu od 9 do 21:30 sati.