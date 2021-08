Eklektični strange-edge koncert: ZEA

ZEA (Nizozemska)

Iza imena Zea krije se Arnold de Boer iz Amsterdama, Nizozemac koji je dobro poznat posjetiocima kultnih močvarnih underground koncerata. U Močvari je kao Zea nastupao već 2 puta - 2009. i 2017. godine. Osim toga, Arnold je od 2009. godine pjevač i gitarist kultne nizozemske grupe The Ex. I The Ex su također dva puta do sada nastupali u Močvari i bez daha i rasplesanima ostavili sve posjetitelje svojim jedinstvenim spojem zapadne alternativne rock glazbe i ethno glazbe koja potiče sa afričkog kontinenta.

Upravo je Arnold kao "svježa krv" bio taj koji je u The Ex na velika vrata inkorporirao afričke utjecaje bliske grupama poput Konono No 1 iz Konga koji se čuju na albumima "Catch My Shoe", "Enormous Door" i "27 passports" na kojima je Arnold učestvovao.

Sve je to, samo u one man verziji jednako zastupljeno i na koncertima kaoda nastupakao Zea. Arnold uz pomoć gitare, semplera i ritam mašina spaja post punk, elektroniku, afro beat i brojne druge utjecaje u jedinstvenu glazbenu cjelinu u kojoj možete čuti i Joy Division i Atari Teenage Riot i ethno jazz iz Etipoije.

Najbolji prikaz svega napisanog je album Zea - "The Swimming City" objavljen 2014. godine dok posljednji album "Summing" iz 2020. godine, snimljen sa nizozemskim pijanistom Oscar Jan Hooglandom još više širi granice glazbenog teritorija na kome se Arnold nalazi.

Ovo je još jedan od onih malih "tajnih" koncerata koje možete vidjeti i zbog koga će vam prijatelji nabijati zazubice ako ga kojim slučajem propustite.

Koncert se održava u sklopu Disclosure art festivala.