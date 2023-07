Glazba diže raspoloženje i produžuje život

Klasična priča - neka firma odlučila napraviti anket o najboljim pjesmama za podizanje raspoloženja... i onda rezultati budu potpunon očekivani ;)

Pitani su Britanci, a u istraživanju su uglavnom navodili klasike poput Dancing Queen (ABBA), Good Vibrations (The Beach Boys) i Uptown Girl (Billy Joel).

Na samom vrhu liste, u skladu s većinom odgovora, našao se klasik grupe Queen, Don't Stop Me Now.

Ako niste upoznati s opusom legendarne grupe Queen ili Freddieja Mercuryja, vjerojatno ste negdje čuli njihovu glazbu. We Are The Champions i Another One Bites the Dust često se sviraju na velikim sportskim događajima, Bohemian Rhapsody ovjekovječena je u klasičnoj komediji Wayne's World, dok ste Crazy Little Thing Called Love sigurno čuli u reklami za Lay's čips.

Rezultat istraživanja ne čude, s obzirom na to da su Queen jedan od najprodavanijih britanskih bendova svih vremena.

Njihove pjesme često se izvode na nogometnim utakmicama, tako da Britanci generalno imaju pozitivne asocijacije na Queen.

Neuroznanstvenik dr. Jacob Jolij, koji je analizirao podatke Albine ankete, rekao je da je Don't Stop Me Now savršen primjer formule za podizanje raspoloženja. Pjesma ima brz tempo (oko 150 otkucaja u minuti), napisana je u durskom tonalitetu i ima pozitivan tekst.

"Iako je teško točno odrediti jednu pjesmu za ultimativno dobro raspoloženje, ono što možemo učiniti je identificirati specifične značajke pjesama koje ljudima podižu raspoloženje", rekao je Jolij u intervjuu.

"Što više podataka imamo na raspolaganju, više možemo naučiti o tome kako glazba utječe na naše raspoloženje", dodao je.