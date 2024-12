Novogodišnje želje zaposlenika u Hrvatskoj

Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka poznata po brendu MojPosao, provela je istraživanje na više od 1.000 ispitanika kako bi otkrila s kojim željama i novogodišnjim odlukama planiramo zakoračiti u 2025. godinu.

Sve više odluka, sve više poslovnih ambicija

Istraživanje je pokazalo da novogodišnje odluke izazivaju podijeljena mišljenja - dok ih 34% ljudi smatra besmislenima, većina (66%) ih vidi kao priliku za ostvarenje dugoročnih želja i planova.

Ove godine 60% ispitanika planira donijeti novogodišnju odluku, što je blago povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 58%. Istodobno, odluke sve češće odražavaju profesionalne ciljeve - 65% onih koji planiraju novogodišnje odluke usmjerava ih prema poslu i karijeri.

Najviše mladih do 25 godina (46%) povezuje novogodišnje odluke s poslovnim ciljevima. Slijede ispitanici u dobi od 26 do 30 godina, gdje je taj udio 38%, dok u skupini od 31 do 40 godina iznosi 41%. Najmanji interes za donošenje odluka vezanih uz karijeru primjetan je među osobama starijim od 41 godine, s udjelom od 33%.

Najpopularnije novogodišnje odluke

Među novogodišnjim odlukama vezanim uz karijeru najpopularnija je pronalazak (boljeg) posla, što planira 48% ispitanika. Slijedi povećanje prihoda, koje je cilj za 43% sudionika istraživanja. Profesionalno usavršavanje i pohađanje edukacija planira 25% ispitanika, dok 19% nastoji postići bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

S druge strane, pada interes za umrežavanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Ove godine to planira samo 10% ispitanika, što je značajno manje u odnosu na 16% prošle godine.

Odluke se donose, ali rijetko ostvaruju

Na pitanje jesu li ostvarili prošlogodišnju novogodišnju odluku vezanu uz karijeru, 41% ispitanika izjavilo je da su svoj cilj uspješno ostvarili, što je pad u odnosu na prošlogodišnjih 46%. S druge strane, 29% priznaje da odluku nisu ispunili, dok 30% vjeruje da još uvijek imaju vremena i planiraju je ostvariti u budućnosti.

Kao što vidimo, novogodišnje odluke često ne budu ispunjene, a razlozi za to su raznoliki.

Najčešće ljudi shvate da odluka, iako im se u početku činila važnom, zapravo nije imala toliku težinu u njihovim životima. Mnogi se suočavaju s problemima zbog nedostatka jasnog plana ili zbog nepredviđenih prepreka na putu. Osim toga, dio ispitanika naglašava kako im je nedostatak podrške okoline otežao ostvarenje željenih promjena, a neki priznaju da su jednostavno zaboravili na odluku koju su donijeli, zbog čega je nikada nisu ni pokušali ostvariti.