Gen Z prosvjeduje svijetom

Madagaskar: Neustrašivi prosvjedni pokret protiv predsjednika

Za Heriza Andriamanantenu, glasnogovornika grupe Generacija Z Madagaskar, stvar je prilično jasna: „Naša je dužnost da zaista sve promijenimo. Sigurno je da očekujemo smjenu vlade i ostavku (predsjednika). Prije svega ostavku", kaže on za DW.

Svjetski prosvjedni val Generacije Z stigao je i do Madagaskara. „Promijeniti sve" za demonstrante znači: kraj lošeg upravljanja i korupcije. A predsjednik Andry Rajoelina mora konačno otići. Nije im dovoljna smjena vlade. Na prosvjedima, koji su se u početku usmjerili protiv nestanaka struje i nestašice pitke vode, prema podacima UN proteklih dana ubijene su najmanje 22 osobe, a 100 ranjeno.

Ali prosvjedi koje predvode dobro obrazovani mladi ljudi između 18 i 28 godina nastavljaju se unatoč prijetnjama i zastrašivanjima, kaže Andriamanantena. Uostalom, mladi se tamo i osjećaju kao većina: više od polovice od 32 milijuna stanovnika Madagaskara mlađe je od 30 godina. A uzor im je - Nepal.

Nepal: Generacija Z natjerala vladu da odstupi

Vlada Nepala blokirala je 26 platformi društvenih mreža, poput Facebooka i TikToka, navodno radi zaštite nacionalne sigurnosti. Generacija Z je prosvjedovala, deseci tisuća ljudi izašli su na ulice. Pod hashtagom #NepoBabies (oznaka za ljude koji napreduju zahvaljujući nepotizmu i utjecajnim roditeljima), razotkrivali su korupciju i rodbinske veze - i unatoč desecima mrtvih srušili ne samo vladu premijera Khadgae Prasada Sharme, već su nakon online glasanja progurali na mjesto šefice vlade Sushilu Karki, bivšu vrhovnu sutkinju Nepala i priznatu boriteljicu protiv korupcije.

„Očekujemo kontinuirano političko buđenje koje oblikuje Generacija Z", kaže za DW Rajat Dash Shrestha, jedan od vođa pokreta Gen Z u Nepalu. „Vlade mogu pasti kada se omladina digne."

Ono što se prethodnih tjedana odigralo u toj zemlji od 30 milijuna stanovnika, smještenoj između Kine i Indije, postalo je uzor mnogim prosvjednim pokretima Generacije Z širom svijeta. „Ako vlastodršci nastave ignorirati snove i frustracije mladih, slični događaji dogodit će se i u mnogim drugim zemljama ovog područja", kaže Rajat Dash Shrestha. Možda u Indoneziji ili na Filipinima, gdje su nedavno također gnjevni mladi ljudi izašli na ulice protestirajući protiv korupcije i nejednakosti.

Srbija: Ustanak Generacije Z nakon urušavanja stanice

Ne protestira Generacija Z samo u Aziji, već i u Europi. „To je bila kap koja je prelila čašu", kaže za DW Jelena Popadić, jedna od glasnogovornica prosvjednog pokreta u Srbiji. Ta studentica medicine pritom misli na pokušaj političara da zataškaju urušavanje krova na glavnom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024, kada je poginulo 16 ljudi. Vjerojatan uzrok tragedije: fušerski radovi tijekom izgradnje i korupcija.

Od tada, već gotovo godinu dana, Generacija Z paralizira tu zemlju od sedam milijuna stanovnika - zauzetim fakultetima, tjednim demonstracijama i blokiranim raskrižjima, kao i napadima na urede Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića. Jer, prosvjedi su odavno usmjereni ponajprije protiv autoritarne vlasti srpskog predsjednika.

Njihov ratni poklič je „Pumpaj" - a Vučić pokušava ugušiti prosvjede silom. Uzalud. „Studenti se ne boje i to su prenijeli na čitav narod", kaže za DW umirovljeni general policije Bogoljub Živković. Njega je, nakon više od 30 godina službe, Aleksandar Vučić prijevremeno poslao u mirovinu jer se i njegov sin, student prava, pridružio demonstrantima tražeći kraj korupcije.

Maroko, Peru, Paragvaj - prosvjedni val u Latinskoj Americi

Bez straha djeluje i dosad anonimni omladinski pokret u Maroku, gdje je nakon prosvjeda u noći na srijedu 1. listopada, prema podacima njemačke agencije dpa, bilo 280 ozlijeđenih i više od 400 uhićenih. Mlade ljude na ulice također izvodi vječna tema - korupcija. Ali i izgradnja stadiona za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030, koje Maroko organizira zajedno sa Španjolskom i Portugalom - umjesto da se, kako zahtijeva „Gen Z 212", grade nove bolnice.

Zašto „Gen Z 212"? Jednostavno: 212 je međunarodni pozivni broj za Maroko. Pozivi na demonstracije šire se putem društvenih mreža poput TikToka, Instagrama i gaming-platforme Discord.

I u Paragvaju i u Peruu mladima je dosta nepotizma i više ne žele prihvaćati prazna politička obećanja. „Mi smo 99,9 posto i nećemo korupciju", glasio je slogan prosvjeda u paragvajskoj prijestolnici Asunciónu proteklog vikenda.

Prije toga se Generacija Z u Limi glasno, uz bubnjeve, pobunila protiv korupcije, protiv nepopularne predsjednice Dine Boluarte, kao i protiv planirane reforme mirovinskog sustava.

U Peruu je, kao i na svim demonstracijama Generacije Z širom svijeta, često prisutna piratska zastava s lubanjom i slamnatim šeširom iz kultne mange i anime One Piece. Glavni junak tog piratskog epa, Monkey D. Luffy, bori se za slobodu i pravdu. Jednu od njegovih najpoznatijih rečenica svi mladi demonstranti vjerojatno bi odmah potpisali: „Želim stvoriti svijet u kojem svi moji prijatelji mogu jesti koliko god žele!"