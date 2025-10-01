Upravo smo se sastali s Europskom komisijom

Ovdje Nika, koordinatorica kampanje My Voice, My Choice.

Danas je bio važan dan za nas. Naš pokret je prvi put imao priliku predstaviti naš prijedlog za siguran i dostupan pobačaj Europskoj komisiji - i simbolično uručiti vaša pisma podrške.

Moram priznati da sam se na početku malo bojala, ali ubrzo sam shvatila koliko sam privilegirana što sam mogla govoriti o našoj inicijativi zajedno s prijateljima iz cijele Europe.

Alicia Baier, ginekologinja iz Njemačke, jasno je dala do znanja da kvalitetna skrb za pobačaj nije luksuz - to je zdravstvena skrb koja spašava živote i mora biti zajamčena svima. Govorila je o posljedicama uskraćivanja skrbi za pobačaj: obilno krvarenje, infekcije, druge zdravstvene komplikacije, pa čak i smrt.

Belle de Jong iz Malte podijelila je kako je živjeti u zemlji sa zabranom pobačaja.

Europskoj komisiji predložili smo rješenje koje bi značajno smanjilo broj nesigurnih pobačaja u EU: mehanizam financijske potpore za države članice koji bi mogao osigurati siguran prekid trudnoće, u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom, za sve u Europi koji još uvijek nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju.

Kao što je rekla Sarah Durieux, naš prijedlog gradi obećanje solidarnosti i zalaganja za ono što je ispravno.

Vrlo smo ponosni što smo se jutros sastali s povjerenicom za jednakost Hadjom Lahbib kako bismo predstavili i obranili našu inicijativu. Ovo je bio samo prvi korak na našem putu - konačna odluka bit će donesena do ožujka sljedeće godine.

Nadamo se da će institucije odigrati svoju ulogu u ispunjenju obećanja o izgradnji bolje i sigurnije budućnosti. I učinit ćemo sve što možemo da se to dogodi.

Hvala vam što ste s nama na ovom putovanju.