Gdje i kada je najbolje putovati?

S obzirom na stalne ekonomske i društvene promjene u svijetu, budžeti za putovanja će u 2023. godini biti ključni. No unatoč preokretima, dobra je vijest ta da posljednje istraživanje koje provelo Booking.com otkriva da će gotovo sedam od deset (63%) putnika iz Hrvatske dalje davati prioritet svom odmoru, ali će biti u potrazi za najboljom vrijednosti za novac jer više od polovice (57%) njih planira biti još štedljivije na svojim putovanjima nego što su to bili u prošlosti.

Iako se većina putnika iz Hrvatske već smatra štedljivima kad je riječ o financijama za godišnji odmor, putnici iz Tajlanda (73%), Indije (69%) i Kine (65%) vjeruju da su najpromišljeniji kad je riječ o štednji. Globalno gledajući, više od tri od pet (63%) [1] putnika tvrdi da će svoja buduća putovanja planirati s manjim budžetom i iskoristiti ponude, savjete i pametno tempirati svoja putovanja. Imajući to na umu, Booking.com dijeli savjete koji će putnicima pomoći da uštede kako bi mogli uživati u potpunosti kada je riječ o putovanjima u nadolazećoj godini.

Kada:

Prilike za uštede postoje i kad je riječ o tome kada treba rezervirati kao i kada treba putovati. U 2023. godini milenijalci će planirati više last minute putovanja (53%[2] ), dok će se starije generacije pouzdati u to da je planiranje unaprijed najbolja prilika da iskoriste dobru ponudu (generacija X 60% i „baby boomeri" 54%[3] ). Lovci na najbolje last minute ponude mogu najbolje iskoristiti Booking.com-ove Ponude za kraj godine. Popusti počinju od 15% u objektima koji sudjeluju i imaju oznaku 'Ponuda za kraj godine' te vrijede za boravke s datumom odjave najkasnije 3. siječnja 2023.

Postoje i ponude koje mogu iskoristiti i oni koji pmno planiraju pravo vrijeme za svoje putovanje. Odmor usred tjedna jedna je od najboljih prilika za dobru ponudu, no također je i pametan način za izbjegavanje turističkih gužvi. Oni koji traže miran odmor uz skromniji budžet uživat će u mirnijem tempu, a s obzirom na to da je potražnja niža, putnici će vjerojatnije uštedjeti na smještaju.

Kamo:

Ove će godine ekstremne vremenske prilike također utjecati na pitanje kamo će putnici putovati jer 34% putnika iz Hrvatske tvrdi da će klimatske promjene utjecati na način njihova planiranja odmora. No neki će biti kreativni kad je riječ o putovanjima i planirat će duže rute ili će razmisliti o posjetu odredištima izvan sezone (53%)[4] da bi mogli što više „rastegnuti" svoj budžet.

Putnici koji planiraju odmor mogli bi razmotriti povoljnije opcije izvan sezone određenog odredišta tako da posjete Booking.com-ova najpopularnija odredišta za 2023. godinu [5] u manje popularnim periodima. Recimo, Bolzano u Italiji putnici mogu posjetiti u travnju i uživati u sunčanoj šetnji vinogradima bez tipičnih ljetnih gužvi, ili pak u listopadu, što će biti posebno zanimljivo onima koji su u potrazi za zimskim krajolikom obližnjih Dolomita i koji istodobno žele iskoristiti prazne skijaške staze. Putnici koji planiraju posjetiti Querétaro u Meksiku mogu razmisliti o posjetu tijekom rujna i listopada, završnih mjeseci kišne sezone, za razliku od suhih, ali skupljih mjeseci. [6]

Kako:

Rezervacija svega što vam treba na jednome mjestu ne samo da vam omogućava bolje iskustvo, nego može biti i odličan način da prilikom rezervacije maksimalno iskoristite prednosti programa vjernosti i dostupnih ponuda. To je provjerena taktika za 47% putnika koji će optimizirati svoje sudjelovanje u programima dostupnima u aplikaciji te programima vjernosti za svoja putovanja u 2023. godini. Uz Booking.com-ov program vjernosti, Genius, članovi mogu otključati nove razine i ostvariti trajni pristup popustima i nagradama za putovanja koji vrijedi zauvijek. Putnici se samo trebaju prijaviti u svoj Booking.com korisnički račun i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli pogodnosti i popuste.

Uz malo znanja (kada, kamo i kako), 2023. može biti godina u kojoj pametni štedljivi putnici nastavljaju prioritizirati putovanja, ali su oprezniji nego prije kad je riječ o korištenju budžeta za putovanja na najbolji mogući način.