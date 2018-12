Francuz koji se sjetio žutog prsluka

Ghislain Coutard je jedna od rijetkih osoba čiji se lik povezuje sa takozvanim Pokretom žutih prsluka kojim su Francuzi još od studenog počeli prosvjedovati zbog novih poreza na gorivo. Jer upravo je on, srditi automehaničar iz Narbonne na svom videu objavljenom na socijalnoj mreži predložio da svi prosvjednici navuku žuti prsluk.

DW: Kako ste došli na ideju žutog prsluka?

Ghislain Coutard: To je bilo posve jednostavno. Snimao sam moj video i vidio sam upozoravajući prsluk koji koristim na mom poslu. Mislio sam; to je i stvoreno da to svi vide, to svi imamo u našim vozilima jer to propisuje zakon. Zašto da to ne koristimo, kao našu boju prepoznavanja? Tek da vidimo, jesu li ljudi voljni izaći na ulicu i prosvjedovati. I pogodak! Točno to se dogodilo.

Kažete da vas je potakao Eric Drouet, vozač kamiona koji je pozvao na prosvjed 17. studenog.

Točno. Nedavno sam razgovarao sa njim i kaže da su ti žuti prsluci bili kruna koja je još nedostajala. Tako je Eric Drouet pozvao na prosvjed, ja sam došao sa simbolom i sve je krenulo.

Snimili ste video već koncem listopada. Sad je to nešto što potresa čitavu Francusku. Jeste li iznenađeni što se dogodilo u posljednjih nekoliko tjedana?

Da, to je ludilo! Vozim diljem Francuske zbog mog posla i svugdje gdje stojim vidim te žute prsluke. Ponekad se predstavim i u većini slučajeva me ljudi prepoznaju. To je čudesno. Može se reći da sam imao dobru ideju, ali nisam mislio da će se to proširiti među toliko ljudi.

Jeste li bili šokirani zbog nasilja u Parizu prošlog vikenda?

Bio sam šokiran, ali me je razljutilo što su mediji samo prikazivali kako Žuti prsluci napadaju snage reda. Ono što se tamo zapravo vidjelo jest da snage reda jedva trebaju ikakvog povoda da posegnu za svojim suzavcem. To nije u redu. Po meni, taktika policije je bila potpuni poraz.

Jeste li zadovoljni pravcem kojim se razvija prosvjed?

Da, sasvim. Počinjemo vidjeti rezultate. Predsjednik je već odustao od poreza koji je bio planiran za 2019.

Zašto ste još organizirani ako ste već postigli svoj cilj?

To nije dovoljno. Moramo se boriti i protiv postojećih poreza koji su uvedeni proteklih godina. Trebali smo i ustati već onda, ali sad moramo nadoknaditi što smo propustili.

Što se treba dogoditi da Žuti prsluci budu zadovoljni?

Mislim da predsjednik treba izaći iz svoje rupe i suočiti se sa građanima Francuske. Ne samo sa priopćenjima za javnost, nego u stvarnosti, na ulici. Ali to se nikad neće dogoditi. Ne mislim da hoće. On je previše otuđen. Toliko je ponosan da ne uzmiče niti koraka. Problem je da je tvrdoglav, ali smo i mi tvrdoglavi. U jednom trenutku će netko morati ustuknuti i mi računamo da će to biti on.

Pokret se nije htio odrediti u političkom spektru niti je tražio podršku stranaka. Ima li sukoba među Žutim prslucima o političkom smjeru?

O da, mi smo odlični u tome da se međusobno ne razumijemo. Da budem iskren, nas bi bilo lako podijeliti. Na primjer u Narbonni, gradu u kojem živim, postoje tri pokreta i zone djelovanja. Mi nismo sposobni da ta tri pokreta udružimo u jedan. Svatko želi upravljati svojim područjem, da radi što on hoće. To je jedan od nedostatka nas Francuza: teško se možemo složiti oko nečega. Najveći problem Žutih prsluka i jest da se slože i da krenu istim smjerom. Ali mislim da ćemo doći do toga za par tjedana.

Što je vaša politika?

Ja? Ja uopće nisam političan. Htio bih imati pravo samo glasovati o važnim zakonima koji se donose. Ali nemate pravo da odlučujete o tome, nego samo tko će biti predsjednik svakih pet godina.

Zašto se osobno ustali protiv tog poreza?

Cijena goriva je postala nevjerojatna u usporedbi sa prethodnim godinama. Ja mogu živjeti od mojih prihoda, ali imam mnogo prijatelja čije su plaće manje od moje i koji jedva životare. Već i najmanji problem sa njihovim vozilom je za njih katastrofa. Morate se zadužiti i tome onda nema kraja.

Jeste li protiv planova Macrona da poboljša okoliš?

Ne, zapravo bi svi željeli voziti na čistu energiju, ali o tome se uopće ne radi u vladinim planovima. Tako neće postići ništa. Ne možemo niti sada plaćati za naša vozila, tako da je potpuno nemoguće da kupimo električno ili hibridno vozilo.

Što mislite da je budućnost pokreta?

Mislim da će biti gadno. To je neizbježno. Po mom mišljenju, srdžba je prevelika. Macron je prekasno odgovorio. Većina ljudi koje srećem želi da on odstupi.

Ali lijepo je vidjeti i ljude u susjednim zemljama, u Belgiji, Italiji, Njemačkoj da također navlače žute prsluke kao simbol svog nezadovoljstva. Nadam se da će to postati međunarodni pokret. Kad smo srditi, navlačimo žute prsluke da to i pokažemo.