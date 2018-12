Mediji o izboru nove čelnice CDU

„Kieler Nachrichten"

„Tijesan ishod pokazuje koliko malo povjerenja stranka ima u sposobnosti Kramp-Karrenbauer pomiriti sve frakcije u CDU-u i povratiti izgubljeno na izborima. Kao kancelarka bi trebala ujediniti Njemačku, ništa manje od toga. Ali što ona nudi? Što točno želi suprotstaviti usponu AfD-a? To je na žalost u Hamburgu ostalo otvoreno. Kada bi se Nijemci nakon ovog stranačkog kongresa upitali, hoće li u kancelarskom uredu Spahna, Merza ili Kramp-Karrenbauericu, oni bi se vjerojatno odlučili za Roberta Habecka (jedan od čelnika stranke Zelenih, op. ur.)"

„Presse" iz Beča

„Na kraju je Merz tek tijesno izgubio. Ali stranka je glasovala za nastavak merkelizma, za politički centar sa nijansom zelenog. AfD će se radovati. Upečatljiv uspjeh je postigao i treći od kandidata, ministar zdravlja Jens Spahn koji je u prvom krugu dobio 15%. On je održao možda i najbolji govor. (...) Bivša predsjednica vlade pokrajine Saarland u njenom emocionalnom govoru je došla do granica svojih retoričkih sposobnosti, Merz je ostao ispod toga. To je bilo odlučujuće. Način i postupak kako je CDU izabrao svoje novo čelništvo je bilo dojmljivo. U poštenom natjecanju na visokoj razini su se troje uglednih ličnosti borili za naklonost delegata. (...) Zato je i prije prebrojavanja glasova već postojao jedan pobjednik: CDU. Iskoristila je mobilizaciju svojih članova, a skočila je i u ispitivanju javnog mnijenja."

„Nürnberger Nachrichten"

„'Dovesti zajedno. I zajedno voditi' je bila parola ovog stranačkog kongresa u Hamburgu. Obzirom na ishod izbora, jedva da je ikad bilo primjerenije parole. Jer upravo je to prva zadaća za Annegret Kramp-Karrenbauer: mora dovesti zajedno jednu stranku kroz koju prolazi mnogo pukotina. I onda se još mora pokazati, kako će funkcionirati dvostruko čelništvo Merkel-AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer se tek inicijalom AKK i sama predstavlja na socijalnim mrežama - op. ur.) Hoće li dovesti polet u blijedu veliku koaliciju. Hoće li uvjeriti sa realnom politikom, a ne samo lijepim riječima. To su još veliki izazovi da bi se dovelo ljude zajedno i da bi se zajedno vodilo."

„Hannoversche Allgemeine Zeitung"

„Pravi kraj razdoblja Merkel će biti tek na slijedećim izborima. Tek tada će se pokazati je li nasljednica Merkel na čelu CDU-a sposobna uhvatiti konce, ima li odgovora na pitanje kandidature za kancelarku baš kao i o smjeru stranke. Koji odgovor 'AKK' nudi na desničarski populizam? Što kaže o sve većoj brizi mnogih ljudi zbog sve većeg prodora robota i umjetne inteligencije u novi svijet rada u kojem uskoro baš ništa neće biti sigurno? Tu je, više nego u sučeljavanju sa izbjegličkom politikom iz 2015., pravi izazov za razdoblje nakon Angele Merkel."