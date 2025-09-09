Fragmenti Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, cijenjeni i popularni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor impresivnog opusa u ulju, akrilu, akvarelu, u crtežima, djelo izvedeno praktično u svim likovnim tehnikama, i danas je iznimno aktivan, stvara nova djela, nastavljujući svoju vrlo uspješnu praksu, slikajući i figurativno i apstraktno.

Pred nama je novi opus kombiniranoj tehnici s nizom izazovnih apstraktnih motiva, logično i skladno uklopljenih u misli, u fragmente saznanja o apokalipsi, o sveunuištenju svega ili o očekivanju rasprsnuća današnjeg svijeta u potpuno ništavilo.

Prvi dio nazvan je crvenim ciklusom, u kojem doista snažno ili tek naslućujuće, dominira crvena boja.

Ta nazočnost crvene boje upućuje na vatru, na plamen koji sve proždire i ostaje tek hladnoća pustoši plave boje.

Demonizirajuće upozorenje čovjeku i čovječanstvu na detalje davno zapisane , prikazan svom žestinom kolora, uznemirujućim levitiranjem oblika, različitih veličina, o neizbježnom svršetku.

Medvešekove slike pršte od energija, one zaprave vrište , urliču od bola i užasne spoznaje.

Njegove slike na svoj osebujni način naviještaju apokalipsu, kroz boju i oblike.

Fascinantan ciklus Damira Medvešeka.

Ciklus opomenu čovjeku.