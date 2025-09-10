Novi interesantan ciklus Ante Barišića

Slikar iz Dubrovnika, Ante Barišić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je osebujnog opusa kreiranog digitalnom tehnikom.

Nedavno se pojavio novi ciklus u digitalnoj tehnici ovoga popularnog umjetnika s motivom pauna.

Gdin Barišić, paun kao ključni motiv?

- Ovdje se ne radi o paunu kao ptici već o Paunovima s Lokruma. Lokrum je raj na zemlji. Da bi se malo odužio tom divnom otoku za njegovu ljepotu, riješio sam objaviti na FAA (Fine Art America) moje cikluse likovnih radova koji su karakteristični za otok Lokrum; Kaktusi s Lokruma, Botanički vrt s Lokruma i Paunovi s Lokruma. Možda još i druge cikluse. Lokrum je prava slikarska oaza.

Kolor je vrlo dojmljiv u novom ciklusu.

- Ako je nešto bogato bojama to su Pauni. Ja sam želio, na najvećoj platformi na svijetu za umjetnike, što vjernije prikazati ljepote otoka i samih ptica. Pa ako hoćete i ljepote Hrvatske.

Zapravo, krije li se u motivu pauna određena simbolika?

- Ne. Osim njihove ljepote, ne postoji ništa drugo. Prisustvovao sam prekrasnim prizorima ljudi i paunova na Lokrumu.

Što govori Vaše iskustvo. koliko digitalna tehnika donosi stvaratelju?

- U svakom našem razgovoru do sada smo govorili o digitalnom dobu u kojem živimo. Mnogi digitalni stvaratelji su ne samo milijunaši već i milijarderi. Ali pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na digitalno slikarstvo koja je samo jedna mala niša digitalnog stvaralaštva. Treba razlikovati digitalne kreacije od slikarstva koje se odvija pomoću digitalnih alata. Ali i tu vam vlada ona narodna 'Tko je bliže oltaru, bolje čuje misu'. Postoje neke sličice koje se prodaju za desetke milijuna dolara a nemaju po mome mišljenju nikakvu vrijednost, kad bi mi je netko ponudio za poklon, mislio bi da se šali. Ja sam rijetka 'zvijerka' u suvremenom slikarstvu, kojoj novac nije prioritet. Ja sam avangardni slikar koji stvara inovativnu i eksperimentalnu umjetnost, dovodeći u pitanje postojeće umjetničke konvencije, tehnike i ideje, često nailazeći na kontroverze ili odbacivanje od strane establišmenta svog vremena. Ponosan sam na to i utirem put nekim novim generacijama.

Kada smo kod digitalne tehnike, tko su popularni svjetski autori?

- Jedan od njih je svakako Mike Winkelmann, koji se koristi pseudonimom Beeple. On je prodao svoje digitalno umjetničko djelo Everydays: The First 5000 Days kao nezamjenjivi token (NFT) za 69,3 milijuna dolara na aukciji Christie'sa., pa je zato i najpoznatiji živući umjetnik.

Za mene je Andy Warhol jedan od pionira digitalne umjetnosti, za kojega se nikada ne govori kao o digitalnom umjetniku, valjda za to što djeluje jeftino. Ipak njegova kultna slika "Shot Sage Blue Marilyn" postavila je novi rekord kao najskuplje umjetničko djelo 20. stoljeća ikad prodano na aukciji. Može zvučati ne skromno ali njegov životni put se prilično podudara s mojim. Zato ga najviše i cijenim.

Kakve su reakcije na Vaše izlaganje djela u digitalnoj tehnici?

- Moram priznati da se ja ne predstavljam kao digitalni umjetnik jer to u svijetu i nije uopće važna tema. Važno je djelo a ne medij. Na primjer, ovi moji paunovi s Lokruma na Fine Art America su označeni kao 'Painting - Mixed Media'. Ne znam zašto se ja ovdje u Hrvatskoj moram pravdati i posebno objašnjavati medij u kojima se likovno izražavam. Pa svi se danas bave nekom vrtom 'Mixed Media'. Što se tiče reakcije na moje slikarstvo, dobio sam toliko komplimenata i komentara iz cijelog svijeta da bi mi pozavidio i sam Picasso. Osobe koje su mi pisale priznanja su bile često osobe iz svijeta umjetnosti ali i obični ljubitelji umjetnosti ili moji prijatelji na društvenim mrežama. Ipak najdraži su mi komentari iz Dubrovnika i cijele Hrvatske. Sve će to biti jednom objelodanjeno imenom i prezimenom kao pisani dokument.

Što je još novo u atelijeru?

- Odlučio sam što više kolekcija objaviti na Fine Art America, zato što je to najbolje mjesto za objavu i zaštitu mojih radova.