Saša Martinović Kunović izlaže u Galeriji Permanenta

Ppridružite nam se u SRIJEDU, 10. rujna u 19 sati na otvorenju izložbe "Saša Martinović Kunović: Preuzimanje krajolika - Prostor i društvo" u Galeriji Permanenta, Preradovićeva 44, 1. kat.

Autorica: Saša Martinović Kunović

Stručni suradnik na izložbi i autor tekstova: Ozren Domiter

„Izložba „Preuzimanje krajolika - Prostor i društvo" izvorni je autorski koncept Saše Martinović Kunović, koja naizgled nema nikakvog dodira s arheologijom ili povijesnim naslijeđem jednog kulturnog krajolika što iščezava. Tek će detaljan pogled u samu esenciju izložbe i pratećeg kataloga otkriti snažnu svezu autoričinog djela sa „znanošću o starinama." Logos o arhaičnom odavna je nadišao inicijalne okvire prikupljanja predmeta i njihovog skladištenja u muzejske čuvaonice. (...) Upravo tako, koristeći arheološki set alata, autorica pristupa građi što je predstavljena u ovom katalogu. Segmenti materijalne kulture poput cigli, pećnjaka i pločica dokumentirani su kao svjedočanstvo nekadašnjih funkcionalnih objekata. Fotografirani pa mapirani, zatim sačuvani i izloženi, fizički te informacijski kategorizirani, oni imaju snagu materijalnog dokaza minulih aktivnosti. Tako tretirani, pronađeni pa sačuvani, interpretirani pa prezentirani, jamstvo su kako će predmetne lokacije u svojim minulim pojavnostima biti istrgnute iz potpunog zaborava." - Ozren Domiter, prilagođeno iz predgovora.

Posjetitelji će moći razgledati izložbu od 10. do 19. rujna u Galeriji Permanenta, Preradovićeva 44/1. kat, Zagreb, radnim danom od 10 do 13 sati te od 17 do 20 sati, a subotom od 10 do 15 sati. Nedjeljom i blagdanom Galerija je zatvorena. Ulaz je slobodan.

Organizator izložbe: ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti.

Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.