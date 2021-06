Festival tolerancije od 1. srpnja na Bundeku

Festival tolerancije, uoči jubilarnog, 15. izdanja, koje će se održati od 1. do 10. srpnja na zagrebačkom Bundeku, najavljuje bogat program s recentnim filmovima odabranima u skladu s festivalskom misijom promicanja tolerancije, dijaloga i poštovanja.

Na festivalu će se prikazati pedesetak filmova, među kojima su i nizozemski glazbeni dokumentarac "Here We Move Here We Groove", češki film za mlade "Čopor" koji problematizira međuvršnjačko nasilje u sportu, za Oscara nominirani "Quo vadis, Aida?" o genocidu u Srebrenici, te "Bijeg u pobjedu", "Skriveno djetinjstvo: Vesnina priča" i drugi.

S festivala ističu kako je riječ o filmovima koji nastoje potaknuti gledatelje da promišljaju ono što se danas događa i da iz povijesti uče kako se ne bi ponovile tragedije iz prošlih vremena. Teme filmova su jačanje fašizma, negiranje holokausta, predrasude prema izbjeglicama te kršenje prava žena i homoseksualnih osoba.

Direktorica festivala Nataša Popović rekla je kako je ovogodišnje izdanje pred njih stavilo nove izazove, no sigurni su kako će 15. Festival tolerancije biti najveći do sada.

"Ono što nam je bilo važno svih ovih godina, promicati toleranciju, solidarnost i mir, cilj će nam biti i dalje. Beskompromisno zagovaranje pozitivnih društvenih promjena", istaknula je.

"Posjetitelji će moći pogledati i tri izložbe koje će ih potaknuti na promišljanje što je to tolerancija te koliko smo daleko spremni ići u zagovaranju iste.

Programski direktor Festivala tolerancije Hrvoje Pukšec napomenuo je da se program za 15. izdanje počeo raditi još prošle godine kad su otkrili velike potencijale Bundeka za filmske manifestacije.

"Pedesetak filmova iz cijeloga svijeta odabrano je u skladu s našom misijom koja se najlakše opisuje kao zagovaranje demokratskog društva, tolerancije i poštivanja ljudskih prava", ustvrdio je.

Najavio je da će filmovi svi redom biti hrvatske premijere, prikazivani i nagrađivani na najznačajnijim svjetskim festivalima. "Našu publiku dakle očekuje niz zabavnih i pametnih filmova, ali i nekoliko intrigantnih izložbi te atraktivnih koncerata", dodao je.

Izložbe na temu izbjeglištva

Izložbom "U fokusu" Festival tolerancije nastavlja praksu samostalne produkcije izložbi koje tematiziraju pitanje izbjeglica, migranata i azilanata u hrvatskom društvu.

Druga izložba bit će video instalacija naslova "Mi", koja nastaje u realizaciji produkcijske kuće Sekvenca, u režiji Jure Pavlovića.

S festivala kažu da im je namjera osvijestiti problem izbjeglištva podsjećanjem javnosti da se takva situacija može desiti bilo kome i da izbjeglice trebamo promatrati na isti način kako promatramo sami sebe.

Izložba i performans na izbjegličku tematiku su pripremljeni u suradnji s UNHCR-om Hrvatska.

Treća je izložba fotografija "Zato što postojim" nagrađivanog austrijskog fotografa Christophera Mavriča pripremljena u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom, na kojoj predstavlja portrete osoba s invaliditetom kojom autor upozorava kako je vrijeme da zajedno promislimo o kvaliteti života u doba starosti."

U okviru glazbenog programa tijekom deset dana srpnja nastupat će Porto Morto u DJ set izdanju, Vlatko Stefanovski, Edo Maajka, TBF, Dramas iz Austrije, Ex Auro iz Mađarske te brojni drugi glazbenici.

Ulaz na projekcije je kao i dosad besplatan, a sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, HAVC-a, UNHCR-a Hrvatska i drugih partnera.