Peter Fettich u Galeriji Siva

PETER FETTICH: RISPECT THE BOUL

OTVORENJE: ČETVRTAK 10.6.2021.,20:00

GALERIJA SIVA, MEDIKA (PIEROTTIJEVA 11, ZAGREB)



Autonomni kulturni centar kroz program galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe "RISPECT THE BOUL" umjetnika Petera Fetticha. Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 10. lipnja 2021. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 15. lipnja, svaki dan, osim nedjelje od 17.00 - 20.00. sati.

Projekt Rispect the Boul prikazuje specifična okruženja pojedinaca, povezana željom i strašću za izgradnjom zajedničkih prostora slobode. Fettichove crno-bijele analogne fotografije ističu iskustvo skateboarding (sub) kulture, koje je i on sam dio. Ove fotografije ne prikazuju pogled vanjskog promatrača, već aktivnog sudionika. Njegov kreativni proces prenosi se s područja neumoljivog betona u zaklon fotografske tamne komore. Ondje se spontani snimci trenutaka zamišljeno materijaliziraju na fotografski papir u obliku fotografija koje nas potiču da preispitamo ono što je zaista važno u društvu.

Peter Fettich (1979., Ljubljana) fotografijom se bavi od 1998. Trenutno završava dodiplomski studij fotografije na Visokoj školi primijenjenih znanosti (VIST) u Ljubljani. Suosnivač je fotografskog prostora grupe Kela, gdje uglavnom radi u tamnoj komori. Svoje radove predstavio je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj i Njemačkoj. U rujnu 2019. objavio je svoju prvu knjigu fotografija, Rispect the Boul, koja sadrži izbor fotografija snimljenih između 2013. i 2018. godine na kojima se vide tri različita mjesta i društvo stvoreno oko DIY skate kulture.

https://www.peterfettich.com

https://instagram.com/thedarkroomrat?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/events/789230555069617/