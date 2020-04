Festival bi se mogao održati kada prođe pandemija

Zbog pandemije koronavirusa upitno je hoće li ovogodišnji INmusic festival održati u najavljenom terminu, od 22. do 24. lipnja, u Zagrebu, no organizatori kažu da bi se mogao održati kada prođu aktualni izvanredni uvjeti koji donose ograničenja i na globalnoj razini.

Zagrebački festival mora se prilagoditi novoj situaciji poput niza drugih svjetskih i europskih festivala koji se zasad odlučuju za jedan od dva scenarija - ili se odgađaju za kraj ljeta i jesen (ovisno o vremenskim prilikama i rasporedu turneja), ili za godinu dana. "Veliki se napori ulažu sa strane svih uključenih da se 15. INmusic festival održi, ako ne u najavljenom terminu onda u terminu kad prođe pandemija i kad se bude moglo neometano održavati manifestacije koje okupljaju preko 1000 ljudi", rekli su Hini organizatori festivala.

Ako se festival odgodi, kupljene ulaznice vrijede za novi termin održavanja. "U situaciji u kojoj svi gube, čvrsto vjerujemo da je odgoda festivala za novi termin najpravednije i najsigurnije rješenje za sve uključene - publiku, glazbenike i organizaciju festivala", dodaju.

Ako se pak otkaže zbog djelovanja više sile neće biti povrata novca. "INmusic festival kao neovisni festival u festivalskim pravilima od početka održavanja navodi da u slučaju otkazivanja festivala zbog djelovanja više sile povrat novca za kupljene ulaznice neće biti moguć", ističu. Smatraju kako u slučaju otkazivanja zbog djelovanja više sile "svi uključeni, dakle i bendovi i organizatori i publika nužno snose svoj dio gubitka, koji je ipak za publiku minoran u usporedbi s gubicima bendova i organizatora."

Na ovogodišnjem INmusicu na zagrebačkom Jarunu trebali su nastupiti The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian, Rival Sons, Gogol Bordello i drugi.

S INmusica su u redovitom su kontaktu sa svim izvođačima i kažu da postoji visoka razina razumijevanja sviju, od agencija bendova, menadžmenta i samih bendova do organizatora. "Svi uključeni u realizaciju ovakvog događanja očekuju jednaku razinu razumijevanja i od strane publike, upravo iz razloga što je svaki pojedinac na planetu na neki način pogođen pandemijom i mjerama njezinog suzbijanja", napominju.

Izrazili su uvjerenje da će upravo to razumijevanje omogućiti da se 15. INmusic festival održi, ako ne u lipnju ove godine, onda u terminu u kojem će javnozdravstvena situacija biti stabilna, a ugroza nekontroliranog širenja zaraze biti prevladana.

"Kao i cijela svjetska javnost, svjedoci smo da nove relevantne informacije i upute nadležnih tijela pristižu iz dana u dan te sukladno dostupnim informacijama razmatramo opcije za daljnje korake u suradnji sa izvođačima koji su također svjesni da je u pitanju viša sila izvanrednog utjecaja na cjelokupno čovječanstvo", kažu.

Za realizaciju svakog pojedinačnog nastupa nekog međunarodno relevantnog izvođača presudna je realizacija međunarodne turneje, a što podrazumijeva preduvjet rješavanja problema epidemije u svim zemljama u kojima se odvija planirana turneja.

INmusic i slične projekte vide kao važan element za što raniji oporavak gospodarstva jer generiraju veliku turističku posjetu i prihode u turizmu te uz sebe vežu niz izvođača radova i djelatnosti čime posredno generiraju i puno radnih mjesta. "I ova kriza, kao i mnoge druge prije nje, će proći i tek u sigurnim uvjetima možemo očekivati i radovati se povratu u neko bolje stanje svakodnevice koje će uključivati i međunarodna glazbena gostovanja i sve druge kulturne i turističke sadržaje koje smo u 2020. nažalost izgubili", poručili su organizatori.