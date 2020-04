Boris Štok ima fantastičan novi singl

"Uvijek dio mene" fantastičan je novi singl Borisa Štoka kojim se približava drugom studijskom albumu, predviđenom za kraj godine.

Boris Štok - "Uvijek dio mene"

Nova pjesma već na prvo slušanje ulazi u red najboljih Borisovih radova, kako iz solo karijere, tako i iz vremena grupe Quasarr.

"Definitivno ima puno više ritmike, možda malo drugačija od one klasične pop forme, ali svakako moje prepoznatljive estetike. Glazbu sam napisao zajedno s Darkom Terlevićem, tekst je moj, dok je za miks zaslužan Matej Zec. Išli smo tragom ritmike i zvuka grupe Moloko i Kate Bush, opet respektirajući melodiju i tekst što je nametnulo aranžman" - izjavio je Boris uz premijeru singla.

"Uvijek dio mene" zasad je samo radijski singl, bez videospota i ukupno je treća pjesma predstavljena u posljednjih nekoliko mjeseci.

Počelo je u listopadu s "Još uvijek", electro pop duetom s Natašom Janjić, a nastavilo prije mjesec dana izvrsnom, ali neobično reinterpretacijom klasika "Love Will Tear Us Apart" grupe Joy Division.

Svi radovi naći će se na Borisovom drugom studijskom albumu, nasljedniku "Ispod kože" ovjenčanom Porinom za najbolje alternativno izdanje 2019. godine.