Što je bitnije – dugotrajna baterija ili otpornost mobitela na oštećenja i padove?

Može pasti i s dva metra visine, izdržati grebanje i pritom zadržati sjaj, s njim se mogu razbijati orasi, gledati u komadu sezonu, pa i dvije - tri omiljene serije i sve će izdržati. Pa i ako ga nakon toga stavite u frizer da se - ohladi. Karakteristike su to HONOR Magic7 Lite, jednog od magične trojke iz najnovije HONOR Magic7 serije pametnih telefona.

Istraživanje koje je proveo HONOR u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Italiji, Poljskoj, Srbiji i Rumunjskoj pokazalo je da većina vlasnika pametnih telefona muku muči s trajanjem baterije na mobitela i shodno tome pribjegavaju nizu metoda kako bi ju čim više produljili tijekom dana. A te metode uključuju - smanjenje svjetline zaslona, isključivanje pozadinskog osvjetljenja, isključivanje Bluetootha ili GPS-a, onemogućavanje pozadinskih aplikacija, uključivanje moda za uštedu energije... i svejedno ponekad ni to nije dovoljno.

No, takve probleme nema HONOR Magic7 Lite. Niz testova kojima je podvrgnut pokazalo je dugotrajnost njegove ultra velike 6600 mAh1 silicij-ugljične baterije čime je postao prvi mobitel u industriji s takvim kapacitetom. A potvrdilo je to i dobivanje DXOMARK Battery Gold Label 2025 s rezultatom od 164 boda, čime je najnoviji HONOR model zasjeo na sam vrh ljestvice s Honorom X9C pametnim telefonom. Naime, DXOMARK testiranje je dokazalo da baterija može izdržati 128 sati lagane upotrebe, 89 umjerene i 55 intenzivne upotrebe mobitela. Umjetna inteligencija omogućuje uređaju da održi do 50 minuta2 neprekidnih poziva čak i kada baterija padne na samo 2 %, dok 66W žičano HONOR SuperCharge3 punjenje brzo puni bateriju za produženu upotrebu.

Penjanje stepenicama jedna je od najčešćih opasnosti za „dugovječnost" mobitela. HONOR istraživanje pokazalo je da 44, 6% Talijana ispusti i ošteti mobitel u toj situaciji. Ništa lakše nije ni Britancima, njih 36 % je oštetilo mobitel pri penjanju ili spuštanju stepenicama, dok se u Poljskoj čak 8,1 % oštećenja na mobitelu dogodi prilikom naleta vozila.

Klasične svakodnevne radnje, uz izuzetak prometnih nezgoda koje, čini se, muče Poljake, ključna su stavka pri oštećenju mobitela. Zato HONOR Magic7 Lite dolazi s ultra-kaljenim staklom i ojačanim zaštitnim slojem koji pruža potpunu zaštitu uređaja, dok jedinstveni dizajn zakrivljenih rubova dodatno štiti od udaraca, a istovremeno je težak samo 189 g i debljine 7,98 mm. Pritom je opremljen troslojnom vodootpornom strukturom i pruža zaštitu od 360° od izlaganja vodi, sa IP64 ocjenom za otpornost na vodu i prašinu4. Može izdržati prskanje i testiran je da funkcionira nakon što je bio uronjen u vodu do 5 minuta na dubini od 25 cm5.

U Hrvatskoj HONOR Magic7 Lite dolazi u dvije atraktivne boje: titanijski ljubičastoj i titanijski crnoj. Dostupan je za kupnju i na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura za 8 + 512 GB verziju memorije i 369 eura za 8 + 256 GB verziju, a do 29. siječnja 2025. dostupan je po posebnoj ponudi kod ovlaštenih prodajnih partnera*.

* Informacije o uvjetima posebne ponude provjerite kod HONOR ovlaštenih prodajnih partnera