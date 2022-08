Evo što morate raditi da bi preživjeli izazovna vremena i krize

Postali smo najdepresivnija nacija u EU, kako po potrošnji antidepresiva, tako i po rastućoj evidenciji oboljelih od depresije. Temelj leži u činjenici da veliki dio građana Hrvatske ne zna pozitivno razmišljati, a još gore - ne zna i ne želi pozitivno djelovati. Dodatna otežavajuća okolnost naših ponašanja jeste i činjenica da ne uviđamo kako je jedna od najvećih vrijednosti koje imamo u svom životu (a koja je ujedno i najslabija karika našeg života) - vrijeme. Čini nam se da ga imamo u izobilju, pa ga nerijetko trošimo uzalud, a kada nam prijeko treba, nestaje tako brzo iz naših života - pojašnjava futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr.

Želite li biti tijekom izazovnih vremena uspješni u svemu što radite, poželjno je da stalno budete pozitivnih razmišljanja u svemu što činite, osjećate, želite, ostvarujete... Naravno da to ne mogu čak ni ljudi nad kojima je izvedena lobotomija, a kamoli svi mi koji smo uronjeni u svakodnevlje prepuno prepreka, problema i nedaća, kako nam je posebice sada vrijeme u kojemu djelujemo.

No, da bismo bili uspješni i pozitivni, čak i kada rješavamo najveće poslovne glavobolje koje izazivaju vremena u kojima jesmo, a nazovimo ih izazovnim vremenima, važno je u prvom redu da uživamo u onom što radimo. Pa i kada se naš optimizam sudara s nimalo ugodnim poduzetničkim kriznim situacijama, jer ipak puno ih je lakše "odraditi" vedrog duha i raspoloženja. Ako se na putu prema ostvarenju željenih i postavljenih poslovnih ciljeva ne osjećamo sretno, ako nismo ispunjeni radošću, ne nosimo optimizam sa sobom, ostat ćemo ispuhani kao balon čak i u vremenima najvećeg gospodarskog prosperitata. A posebice ćemo se ispuhati u vremenu kriza i nevolja kakva sada živimo - upozorava Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr.

Ako nismo vedrog raspoloženja (unatoč svemu što nas okružuje) nećemo osjećati ni sreću ni radost, pa se postavlja pitanje: čemu onda sve što smo poduzimali, ako se tomu ne znamo radovati? Stoga je jako važno da svatko od nas, ali u prvom redu svaka poduzetnica i poduzetnik (kojima je poslovna zajednica primarno usmjerila svoje djelovanje) od prvog dana svog poslovnog angažmana u sebi izgrađuju naviku da što više optimistično gledaju prema budućnosti, da se raduju svemu što ta ista budućnost donosi i najavljuje, što planiraju u budućnosti, te da s veseljem iščekuju svaki novi radni dan i svoje aktivnosti, bez obzira na izazove koji dolaze i javljaju nam se na našem poduzetničkom putu.

Nije rijedak slučaj da su životi mnogih poduzetnika prožeti, umjesto veseljem, stalnim brigama, grčem u trbuhu, strahom, nervozom, pesimizmom i propitivanjima ima li nade za njih i njihove poslovne aktivnosti. To su misli na tisuća poduzetnica i poduzetnika upravo u ovo vrijeme. No, suludo je vjerovati kako se s takvim destruktivnim mislima može graditi konstruktivan poslovni projekt, put prema uspjehu i ostvarenje uspjeha. No isto tako nitko od nas nije imun na „okove briga". One nam se javljaju od četiri do čak 70 puta tijekom jednog dana (a učestalost i zadržavanje istih u našim mislima ovisi isključivo o nama samima). Konstruktivnim sagledavanjem briga koje nas nerijetko guraju u negativnost, kao i preslagivanjem rješenja za probleme koje su potaknule brige, uz samouvjerenost i pozitivno razmišljanje, svakako ćemo taj broj smanjiti na minimum. A povećavati sukladno našoj nemogućnosti da zadržimo vedrinu u našim mislima i djelima - ocjenjuje direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr.

Negativne emocije su kao rak rana svakog djelovanja, posebice u izazovnim vremenima. Negativne emocije nam uništavaju karakter pobjednika, razaraju vjeru u vlastite mogućnosti, ne dopuštaju kvalitetno svladavati probleme koji nam stoje na putu. Najgore od svega, negativne emocije od nas čine „pesimizmom nabijenog pojedinca" kojega će ljudi početi izbjegavati zbog grintavosti i zlovolje. A to nam ne treba ako želimo biti uspješni.

Neurolozi su ustvrdili da se ljudi koji stalno pričaju negativne priče zlovoljno ponašaju, postaju izvor negativne energije u svojoj okolini, djeluju bez širine cilja i svrhovitosti. Ustvari rade konkretnu štetu svojim neuronima u mozgu. Negativne emocije i raspoloženja koče naš mozak da normalno sagledava okolnosti oko nas i da nam pruži konstruktivno rješenje. I ne samo da blokiramo rad mozga, mi ga uništavamo. Odnosno, negativnim emocijama činimo toksičnim i naše tijelo, a znamo da je jako puno psihosomatskih oboljenja uvjetovano upravo negativnim raspoloženjem, te stresom koji ga rađa. Stoga su negativna energija, zlovolja, namrgođenost i loša vibra posljednje što vam treba kao „poguranac" na putu prema prevladavanju izazovnih vremena - poručuje ,uočava i naglašava futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr.

Stručnjaci za istraživanje depresije u Europskoj Uniji iznijeli su podatke po kojima su građani Hrvatske među najpesimističnijim narodima velike EU obitelji u subjektivnom poimanju socijalne slike u kojoj žive. To znači da imamo puno više i živimo puno bolje nego što to sami percipiramo. „Ubijamo" se, dakle, crnim mislima iako je okolina u kojoj živimo znatno bolja od našeg najcrnjeg scenarija. Ništa bolje nije ni u našem susjedstvu. Jednako su „grintavi" i Slovenci, i Bosanci, i Srbi...jer nam je očito gen „grintavosti" duboko ukorijenjen u južnoeuropskom karakteru.

Bihevioristi kažu da je kuknjava ustvari rezultat našeg ponašanja kojega s generacije na generaciju prenosimo kao strategiju preživljavanja. Kad kukamo, nitko nas ništa ne pita, ne približava nam se, ne želi s nama interakciju, osim u sažalijevanju (nerijetko i hinjenom). Ustvari, ostajemo sigurni da nas, ako stalno kukamo, nitko ništa neće tražit. I tako preživljavamo. No, u poduzetništvu ova vrsta preživljavanja nikako nam nije od koristi, upravo suprotno, postanemo li stalna „baba narikača" svi će se okrenuti od nas. I pobjeći glavom bez obzira. Čak i u najvećim krizama. Ostat ćemo sami na vjetrometini jer ćemo biti hodajuća pošast zvana kuknjava - ističe Sanela Dropulić i dodaje kako će nas negativne misli prije dovesti do krize i poslovnih problema čak i ako ih nismo osjećali i imali, te onemogućiti u donošenju ispravnih odluka kako bismo se iz takvih situacija izvukli. Jer ne vidimo ništa konstruktivno, sve je oko nas crno i bezizgledno...

Stoga samo pozitivno jer pozitivno privlači pozitivna djela, ljude, aktivnosti u naš poduzetnički angažman. Potičimo ljude svojim vedrim ponašanjem, riječima i stavom da također djeluju angažirano, što će reći da se pozitivno vraća pozitivnim. A upravo takvo okružje djeluje poticajno da ne posustanemo u svojim namjerama i ostvarenju uspjeha u postavljenim poduzetničkim ciljevima. Dakle, čim nešto što radite više nije radost, odmah prekidajte to što radite i sjecite negativnu vibru u korijenu. Jer je negativno raspoloženje kao gangrena. Brzo se širi i na kraju ubija - naglašava direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr.

U izazovnim vremenima potrebno je dakle naoružati se pozitivnim stavovima i razmišljanjima, ali i družiti se s jednako tako „nastrojenim" ljudima, koji razmišljaju i djeluju slično nama.