Europljani se pripremaju za susret Trump–Zelenski

Nema brze obustave vatre, ali zato će, možda, biti mirovnog sporazuma: američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ponovno je promijenio smjer. Na svojoj online platformi Truth Social napisao je da bi Ukrajina trebala sklopiti sporazum s Rusijom. Prije sastanka s Putinom u petak, Trump je još naglašavao da se želi zauzeti za prekid vatre.

Ukrajina i njezini saveznici - među njima Njemačka - i dalje inzistiraju na tome da se najprije dogovori prekid vatre prije nego što se potpiše bilo kakav sporazum. „Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na obustavu vatre i još nije odlučila kada će prestati ubijati", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noći na nedjelju na online platformama. „To otežava situaciju."

Ako Rusija nema volju obustaviti napade, tada će biti potrebni „veliki napori" kako bi se Rusiju natjeralo na nešto još „mnogo veće" - na „miran suživot sa svojim susjedima", dodao je Zelenski.

Njemačka ostaje pri zahtjevu za prekidom vatre

Trump je, prema navodima agencije Reuters, u telefonskom razgovoru sa Zelenskim tvrdio da je Rusija „vrlo velika sila, a Ukrajina to nije." Svi su se, kako je napisao na Truth Socialu, složili da je izravni sporazum najbolji put prema miru u Ukrajini - a ne dogovor o prekidu vatre, koji se često ne poštuje.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul usprotivio se američkom predsjedniku. U izjavi za prvi program njemačke televizije ARD je rekao da je prekid vatre je „prvi i osnovni preduvjet za sve ostalo". Bez njega se nikome, a posebno napadnutoj Ukrajini, ne može nametati daljnje pregovore niti sudjelovanje u mirovnom procesu.

Merz: Trump je vrlo zadovoljan sobom

Kancelar Friedrich Merz nakon susreta američkog predsjednika Trumpa i ruskog čelnika Putina vidi napredak - prije svega u pogledu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. No govorio je i o „uznemirujućim slikama" s Aljaske.

Bio je to susret „s puno svjetla i sjene" - rekao je. A bilo je i „nekih uznemirujućih slika", dodao je u razgovoru nza njemalčku televiziju, imajući u vidu „veliki protokol" kojim je popraćen susret u Anchorageu. „Ruski mediji likuju. Malo skromnije bi isto bilo dovoljno."

Kancelar je ipak vidio i pozitivno - primjerice to što Trump nije Putinu učinio nikakve ustupke u pogledu ukrajinskog teritorija. To je bio „vrlo kritičan punkt" i u prethodnim razgovorima Europljana i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s Trumpom. Trump je nakon susreta s Putinom, u videopozivu sa Zelenskim i Europljanima, bio „vrlo zadovoljan samim sobom", dodao je Merz.

„Koalicija voljnih" priprema razgovor Trump-Zelenski

I njemački kancelar Friedrich Merz bio je prethodno suzdržan s obzirom na zahtjev za mirovnim sporazumom. „To se sada mora vrlo pažljivo sagledati, kako bi to moglo funkcionirati", priznao je Merz u izjavi za njemačku televiziju. Sljedeći je korak sada susret Trumpa i Zelenskog u ponedjeljak u Washingtonu.

Jučer poslijepodne se „Koalicija voljnih" - većinom europski podupiratelji Ukrajine - putem videokonferencije sastati s predsjednikom Zelenskim. Ranije su objavili izjavu u kojoj stoji: „Svjesni smo da Ukrajina treba nepobitna sigurnosna jamstva kako bi učinkovito obranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet."