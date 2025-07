Erotic Secrets of Pompeii u Tvornici

Apokaliptični art rock bend Erotic Secrets of Pompeii najavljuje koncert u Tvornici kulture! Britanski indie kvintet promovirat će album „Pitchfork Libra" čija je objava planirana za ovu jesen u nedjelju, 2. studenog 2025. godine i zagrebačkoj publici predstaviti svoj kaotični, groteskni zvuk.

Erotic Secrets of Pompeii - „Bring Me Back from the Black Beyond"

Erotic Secrets of Pompeii osnovan je u Bristolu, a čine ga Thomas Hawtin na vokalu, Tom Hackwell na gitari, sintesajzeru i back vokalima, Louise Schwarz na basu i back vokalima, Sean Jones na gitari te Jake Cheesman na bubnjevima i perkusijama. Bend je svoj debitantski album „Mondo Maleficum" objavio u siječnju 2024. godine, a osvojio je brojne radio stanice među kojima su i BBC Radio 6 i BBC Introducing. Osim toga, izdanje je zaradilo brojne pozitivne kritike, a bend je nazivan čak i Talking Heads nove generacije. Bristolski je bend snažna umjetnička sila koja u svom soničnom amalgamu art rocka i transgresivnog post-punka koristi uvrnutu slikovitost i živopisni simbolizam koji povlači iz različitih medija - od povijesti i filozofije do slikarstva, od Salvadora Dalíja do Francisa Bacona. ESOP iza sebe imaju i EP „Trash Jugular" objavljen 2022. godine, a dva su ih izdanja lansirala na velike turneje po Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi.

Erotic Secrets of Pompeii - „Utterly Rudderless"

Svoj su drugi studijski album „Pitchfork Libra", čija je objava planirana za početak listopada, najavili singlovima „The Hand That Did the Deed", „Speak Medieval" i najnovijom goth-disco numerom „Bring Me Back from the Black Beyond". Erotic Secrets of Pompeii nastavljaju stvarati svjež i jedinstveni zvuk: slikovitim stihovima i plesnim ritmovima stvaraju groteskne umjetničke slike i pompozne melodije. Himničnim singlovima prenose priče, ali i tjeraju na ples. Bend svakim novim singlom otkriva svoj nevjerojatan potencijal da osvoji publiku diljem svijeta.

Erotic Secrets of Pompeii - „The Hand That Did the Deed"

Erotic Secrets of Pompeii svojim divljim performansima oduševljavaju plesne podije, a bristolske zvijezde u nastajanju u sklopu velike europske turneje posjetit će i Zagreb. Apokaliptični art rock ove jeseni stiže i na pozornicu Tvornice kulture.

Ulaznice po cijeni od 14 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online u sustavu CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 16 eura.