Epson proširuje svoj SurePress asortiman

Epson je proširio svoju SurePress seriju digitalnih pisača za etikete najavljujući dva značajna razvoja. Jedan od njih je dodavanje novog SurePress L-6534 s narančastom tintom, koji nudi prošireni raspon boja, visoku produktivnost i kvalitetu ispisa. Drugi je velika nadogradnja serije SurePress 4000 s novim modelima L-4733A/AW. S novim sustavom tinte i poboljšanjima u procesu sušenja, ovaj novi pisač će dati veću produktivnost na filmskim podlogama. Ovi napredci bolje pozicioniraju SurePress UV tintne i pisače sa tintom na bazi vode kako bi zadovoljili potrebe korisnika u sektorima od hrane i pića, preko kozmetike i farmaceutskih proizvoda, do industrijskih i kućanskih proizvoda.

Novi SurePress L-6534VW s narančastom tintom nadopunjuje postojeći L-6534VW s digitalnim lakom, tako isporučujući brzine ispisa do 50 metara u minuti za aplikacije velike količine.

Korištenjem CMYK plus narančaste tinte za proširenje raspona boja, plus bijele tinte visoke neprozirnosti uključene kao standard, korisnici mogu preciznije reproducirati spot boje. Digitalni pisač koristi Epsonov LED UV sustav pričvršćivanja kako bi kontrolirao širenje tinte za finije gradacije tonova, oštrije slike i živopisne boje. To podiže točnost i dosljednost boja na novu razinu, pružajući korisnicima prilagođeniji izbor koji će zadovoljiti njihove zahtjeve. L-6534VW s narančastom tintom ispisuje na širok raspon papirnih i filmskih podloga te nudi niske troškove rada i visoku produktivnost. Sučelje osjetljivo na dodir pojednostavljuje rad s pisačem, a proizvod također ima Epsonovu vlasničku tehnologiju za provjeru mlaznica (NVT) i automatsko održavanje glave, kako bi se ujedno umanjilo rasipanje i ručna intervencija operatera.

Značajna nadogradnja serije 4000 je predstavljanje SurePress L-4733A/AW. Serija 4000 je opće poznata po isporuci visoke razine kvalitete i pouzdanosti te je jedinstvena u korištenju tinte na bazi vode koja može ispisivati i na papir i na filmske podloge.

Uz SurePress L-4733A/AW sustav AQ tinte dodatno je razvijen kako bi ponudio poboljšano svojstvo vlaženja te pružio niz prednosti, kao što su poboljšana kvaliteta slike i stabilnost boje. To omogućuje prerađivačima etiketa i komercijalnim pisačima da postignu veću produktivnost i pouzdane performanse na većem broju podloga.

SurePress L-4733A/AW koristi CMYKOG set tinte, koji nudi širok raspon boja za izvrsnu točnost i zasićenost boja, a uključivanje bijele i neobložene crne tinte proširuje fleksibilnost podloge. Nove automatizirane značajke održavanja dodatno smanjuju vrijeme zastoja radi poboljšanja produktivnosti i pouzdanosti.

Epson proizvodi vlastite tinte i može kontrolirati svaki aspekt proizvodnje. Epson je značajno uložio u sustave i procese higijenske kontrole te primjenjuje dobru proizvodnu praksu. Tinte serije SurePress 6000 i 4000 u skladu su s europskim propisima o kontaktu hrane i materijala za pakiranje hrane.

Asortiman SurePress također je podržan od strane Epson Remote Diagnostics i svjetske servisne mreže kako bi korisnici SurePress-a radili s proizvodom vrhunske izvedbe.

"Epsonov asortiman pisača za etikete SurePress ima svjetsku reputaciju za kvalitetu i svestranost," rekla je Trish Jones, voditeljica proizvoda za SurePress u Epson Europe. "Neprestano razvijamo našu tehnologiju, a ova najava pokazuje našu jasnu predanost ispunjavanju potreba korisnika, koje se razvijaju i mijenjaju kroz vrijeme."