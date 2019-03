Enrique Iglesias u Areni 1. prosinca

Enrique Iglesias nastupit će 1. prosinca u Areni Zagreb, a njegov drugi koncert u Hrvatskoj, najavljen kao spektakl uz obilje specijalnih efekata i pirotehnike, dio je turneje ""All the hits Live".

Na turneji u sklopu koje dolazi i u Hrvatsku, pjeva svoje najveće hitove poput "Bailamos", "Rythm Divine", "Be With You", "Duele El Corazon", "Subeme La Radio", "El Baño", "Hero" i "Bailando".

Iglesias je u sklopu turneje već nastupio u Pragu, Budimpešti, Ljubljani, Oslu, Ateni, Kopenhagenu i Lisabonu, a samo u Kijevu prodao je 75 tisuća ulaznica za jedan koncert.

Glazbenik, autor i glumac Enrique Iglesias vlasnik je dviju nagrada Grammy te osvajač mnogih drugih glazbenih nagrada čiji su hitovi više od 70 puta dosegli broj jedan na Billboardovoj ljestvici.

Koncert u Areni Zagreb bit će njegov drugi nastup pred zagrebačkom publikom, s kojom je prije tri godine proslavio 41. rođendan pred 18 tisuća ljudi koji su mu otpjevali "Happy Birthday".

Ulaznice su u prodaji od utorka 5. ožujka, u pretprodaji preko službene stranice Enriquea Iglesiasa, www.enriqueiglesias.com, a od četvrtka 7. ožujka na svim prodajnim mjestima Eventima, te na www.eventim.hr.