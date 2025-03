She Loves Pablo u Boogaloou

Još samo mjesec dana dijeli nas do proslave 20. rođendana benda She Loves Pablo u zagrebačkom klubu Boogaloo. Koncert će se održati 26. travnja, a osim jubilarnog rođendana, bend će publici uživo predstaviti i hvaljeno, peto studijsko izdanje "She Loves Pablo". Ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio te u Dirty Old Shopu.

"Ovo je prvi put da smo album snimali u dva navrata. Snimili smo kompletni demo kao da smo snimali pravi album, slušali ga mjesecima i onda ponovo snimili još bolje. Na prošlim albumima smo za snimanje imali samo info trake, one take, ćelave gitare i to je to, a sada je Leo snimao bubanj na kompletni masterirani album. To je ipak malo drugačije iskustvo. Jedva čekamo promociju, vidimo se", istaknuo je Domagoj Šimek.



"Mouth For Bore", "The More You Hold Your Breath, The Less You Have" i "Pretty Company, Big Inconvenience" singlovi su kojima su She Loves Pablo najavili album, na kojem se ukupno nalazi 11 pjesama. Na svim pjesmama je, kao i inače, radio čitav bend, za cover je zaslužan Marko Nemec, a album je producirao, miksao, snimio i masterirao Leonard Klaić.

Zagrebački groove rock prvaci čitavih 20 godina čine okosnicu domaće alternativne scene, a zahvaljujući nerijetko rasprodanim neobuzdanim koncertima iznova potvrđuju predispozicije za svjetske pozornice. Svoj upečatljivi zvuk su osim na domaćim, predstavili i na europskim pozornicama.

"She Loves Pablo" u izdanju Dostave Zvuka i Dirty Old Labela možete poslušati na svim streaming servisima.