Irski YARD donose spoj elektronike i post-punka na INmusic festival #17

YARD, irski bend koji spaja elektroniku i post-punk, jedan je od najuzbudljivijih i najpriznatijih novih izvođača na suvremenoj glazbenoj sceni. Trio koji čine Emmet White (vokal i sintisajzer), Dan Malone (gitara) i George Ryan (bubnjevi i sintisajzer) poznat je po energičnim nastupima koji na publiku diljem Europe ostavljaju snažan dojam. Njihovi vrišteći vokali, hipnotizirajući gitarski rifovi i gromoglasni bubnjevi stvaraju nadrealno iskustvo, a bend je vizualno prepoznatljiv po jezivoj maskoti "Bucketman".

Od svog osnutka, YARD je dijelio pozornice s izvođačima poput Shame i Psychotic Monks, a njihov jedinstveni zvuk hvalili su BBC Radio 6, Rolling Stone i mnogi drugi, što ih je etabliralo na globalnoj glazbenoj sceni. Singl 'Call' savršeno oslikava zvučnu širinu YARD-a - napetu, euforičnu post-punk himnu koja spaja agresivnu energiju sa zaraznim zvukom, čineći je pravim odrazom njihova zvučnog identiteta.

YARD se pridružuje impresivnoj listi izvođača sedamnaestog izdanja INmusic festivala, koji će se održati na zagrebačkom jezeru Jarun od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Pozornice INmusic festivala dijelit će s već najavljenim velikanima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune i mnogim drugim izvođačima.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, kao i jednodnevne ulaznice po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije) te sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).