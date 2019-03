Santigold premijerno na OTP World Stageu INmusic festivala #14

Multitalentirana američka kantautorica i producentica Santi White, poznatija pod umjetničkim imenom kao Santigold, stiže premijerno na INmusic festival u lipnju ove godine!

Santigold u glazbi spaja svoju raznoliku pozadinu i ukus u glazbi s pjesmama koje zvuče drugačije i prepoznatljivo u isto vrijeme. Prije nego što je krenula u solističku karijeru, Santigold je stekla iskustvo u gotovo svim dijelovima glazbene industrije, od produkcije, autorskih pjesama do rada u diskografiji. Spoj punka, reggaea, elektronike i indie rocka jasan je u gotovo svim njezinim pjesmama, a svakim albumom osvaja sve više fanova diljem svijeta.

Već prvim singlovima "Creator" i "L.E.S. Artistes" osvojila je publiku i struku, a debitantski album Santogold objavila je 2008. godine. Album je osvojio top liste diljem SAD-a i Velike Britanije, a časopis Rolling Stone je svrstao na visoko drugo mjesto najboljih singlova iste godine. Sljedeći studijski album Master of My Make-Believe objavila je 2012. godine, a najavljen je singlom "Go!" koji je snimila s Karen O iz grupe Yeah Yeah Yeahs. Iste godine počela je raditi glazbu za film "Igre gladi", a njezine pjesme pojavile su se u seriji "Girls", filmu "Gradovi od papira" te brojnim drugima. Treći album 99¢ objavila je 2016. godine, a prošle godine je objavila kompilaciju I Don't Want: The Gold Fire Sessions. Santigold je dosad što studijski što na koncertima surađivala s kolegama poput Bjork, M.I.A., Coldplay, Diplo, Jay-Z i brojnim drugima, a ovu sjajnu glazbenicu slušamo ovoga ljeta na zagrebačkom Jarunu!



Santigold se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.